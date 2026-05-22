 Šaro auklėtiniai nepaneigė lažybininkų prognozių – krito Eurolygos pusfinalyje

Šaro auklėtiniai nepaneigė lažybininkų prognozių – krito Eurolygos pusfinalyje

2026-05-22 20:39
Valdas Kasperavičius

Penktadienio vakarą Atėnuose įvyko pirmasis Eurolygos pusfinalis. Jame susigrūmė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ komanda ir Pirėjo „Olympiacos“ ekipa. Pergalę rezultatu 79:61 (18:12, 15:12, 23:17, 23:20) šventė „Olympiacos“, kuri iškopė į finalą. „Fenerbahče“ krepšininkams turnyras baigėsi, nes nuo šių metų rungtynės dėl trečiosios vietos nevyks.

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Lažybininkai šios poros favorite įvardijo Graikijos komandą. Koeficientas už jos pergalę buvo 1,52, o už „Fenerbahče“ sėkmę – 2,90. Šaro kariaunai lažybininkų prognozių paneigti nepavyko.

„Olympiacos“ mačą pradėjo puikiai ir 7 min. pirmavo 12:0. Po pirmojo kėlinio Georgios Bartzoko auklėtiniai turėjo šešių taškų persvarą – 18:12. Antrąjį kėlinį Stambulo krepšininkai vėl pradėjo tragiškai – 0:11. 16 min. Pirėjo ekipa turėjo 16 taškų persvarą – 28:12, o po dviejų kėlinių pirmavo 33:24.

Trečiąjį kėlinį „Olympiacos“ vėl pradėjo spurtu 9:0 ir 22 min. įgijo 18 taškų persvarą – 42:24. Po trijų kėlinių Graikijos klubas pirmavo solidžia 15 taškų persvara.

Ketvirtajame kėlinyje Š. Jasikevičiaus auklėtiniai buvo sumažinę atsilikimą iki 7 taškų (49:56), bet daugiau padaryti nesugebėjo. „Olympiacos“ laimėjo užtikrintai 79:61.

Šį sezoną Eurolygoje „Olympiacos“ su „Fenerbahče“ buvo pasidalijusios po pergalę. Sausio 26 d. Stambule 88:80 laimėjo Šaro auklėtiniai, o kovo 17 d. Pirėjuje 104:87 nugalėjo Graikijos klubas.

„Olympiacos“, iškovojusi 26 pergales, tapo Eurolygos reguliariojo sezono nugalėtoja, o „Fenerbahče“, laimėjusi 24 rungtynes, reguliariajame sezone liko ketvirta.

Ketvirtfinalyje Georgios Bartzoko auklėtiniai nesunkiai 3:0 (91:70, 94:64, 105:82) įveikė „Monaco“ krepšininkus ir tiesiausiu keliu pateko į finalo ketvertą.

Š. Jasikevičiaus kariaunos kelias į finalo ketvertą buvo sunkesnis. „Fenerbahče“ ketvirtfinalio seriją prieš Kauno „Žalgirį“ laimėjo 3:1. Turkijos klubas savo aikštėje žalgiriečius nugalėjo abu kartus (89:78 ir 86:74), trečiąsias rungtynes Kaune pralaimėjo 78:81, o ketvirtąsias laimėjo tik po pratęsimo – 94:90.

Į Eurolygos finalinį ketvertą pateko visos keturios reguliariajame sezone geriausiai pasirodžiusios komandos, ketvirtfinalyje įveikusios žemesnes vietas užėmusias ekipas.

 

 

 

 

Šiame straipsnyje:
Eurolygos pusfinalis
Šarūnas Jasikevičius
Georgios Bartzokas
Stambulo Fenerbahce
Pirėjo Olympiacos

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Komentarai

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Komentarai

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Algis
Nu it snukis Jesikeviciaus! Akys issproks is kaktos!
1
0
cha cha cha
pasikelusiam isverstaakiui graikai parode,kur jo vieta ir kad yra tik viena komanda
2
0
Robinson
To ir reikejo tiketis. Logiskas rezultatas.
4
0
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