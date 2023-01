Revanšas – galimybė įkopti į Eurolygos viršūnę

Gerbia ir prisibijo

Vos viena pergalė per aštuonis turus Atėnų klubą nugrūdo į Eurolygos autsaiderių gretas.

Kauniečiai – atvirkščiai: po keturių pergalių iš eilės pakilo į penktą vietą, o pergalės Atėnuose atveju net pretenduotų į Eurolygos lyderių poziciją.

Tačiau Kazys Maksvytis į euforiją nepuola. Žalgiriečių strategas puikiai žino, kokie pavojingi gali būti Graikijos vicečempionai. Pirmame rate Kaune „Panathinaikos“ tiesiog karaliavo ir išsivežė pergalę 81:67.

„Vykstame siekti revanšo prieš varžovą, su kuriuo šį sezoną sužaidėme vienas prastesnių savo rungtynių. „Panathinaikos“ turi daug stiprių krepšininkų, tad juos vertiname, gerbiame, prisibijome“, – dėstė K. Maksvytis.

Rezervas – dubleriai

– Treneri, prieš išvyką vėl likote be vieno įžaidėjų. Gal dėl Isaiah Tayloro traumos kalbėsitės su Mantu Kalniečiu, kad atidėtų numatytą karjeros pabaigą?

– Pokalbių kol kas nebuvo, jis vis dar yra su mumis. Gerai, kad žaidimo modelį be antro tikro įžaidėjo jau esame pabandę anksčiau, kai pradėdavome rungtynes su Tomu Dimša. Be to, Lukas Lekavičius jau yra geresnės sportinės formos, nei buvo tada, kai traumą patyrė Keenanas Evansas. Dar turime Dovydą Giedraitį ir Mantą. Bandysime žaidimo minutes padalyti visiems.

– Kokia sirguliavusio D. Giedraičio savijauta?

– Dovydas jau prisijungė prie treniruočių, nors, žinoma, iki geriausios sportinės formos dar toli.

– Gal per tris savaites, kol I. Tayloras gydysis traumą, vertėtų labiau išbandyti kurį nors dublerių komandos žaidėją?

– Be abejo, naudosime tą modelį. Kai reikės poilsio pagrindinės komandos krepšininkams, tikrai pasitelksime jaunimą.

– Per pirmą dvikovą „Panathinaikos“ amerikietis Derrickas Williamsas pelnė 25 taškus. Kaip šįkart stabdysite atletišką puolėją?

– Tiek D. Williamsas, tiek Dwayne’as Baconas pas mus Kaune sužaidė geras rungtynes. Buvo nemažai situacijų, kai blogai gynėmės vienas prieš vieną, o „Panathinaikos“ lyderiai tai mėgsta. Stengsimės neleisti to daryti, priversti juos daugiau dalytis kamuoliu, bandysime sumažinti erdves gynyboje.

– Puolėjas D. Baconas šiuo metu – rezultatyviausias Eurolygos žaidėjas, renka įspūdingą taškų vidurkį (20,3), bet pergalių komandai neatneša. Kas bus svarbiau: stabdyti jį ar kitus Atėnų ekipos žaidėjus?

– D. Baconas mėgsta laikyti kamuolį savo rankose ir užbaigti atakas. Žiūrėsime, kokią gynybos taktiką pasirinkti.

– Kurie „Panathinaikos“ žaidėjai, jūsų duomenimis, gali praleisti šio vakaro rungtynes?

– Pastaruoju metu nežaidė Nate’as Woltersas, Marius Grigonis, pasigirdo pranešimų dėl Artūro Gudaičio (graikai svarsto nutraukti sutartį su aukštaūgiu – aut. past.). Nežinome priežasčių, galbūt jiems paprasčiausiai suteikė poilsio. Dabar toks sezono metas, kai pasipila traumų, vidinių nesutarimų. Bet kuriuo atveju pirmiausia reikia išspręsti problemas savo darže. Manau, kad mes su savo rūpesčiais susitvarkėme neblogai.

Viltys: „Žalgiris“ tikisi, kad T. Cavanaugh į kovos rikiuotę grįš po mažiausiai trijų mėnesių. Evaldo Šemioto nuotr.

Operacija – sėkminga

„Žalgirio“ legionierius amerikietis Tyleris Cavanaugh neišvengė operacijos.

Pernai gruodžio viduryje nugaros skausmus pajutusiam ir konservatyvius gydymo metodus išbandžiusiam žalgiriečiui galiausiai prireikė chirurgų pagalbos.

Krepšininką operavo patyręs gydytojas neurochirurgas dr. Bronius Špakauskas.

„Norime padėkoti gydytojui B. Špakauskui už sėkmingą operaciją. Jau po savaitės krepšininkas pradės reabilitaciją. Jei ji vyks pagal planą, balandžio pabaigoje galime tikėtis, kad Tyleris sugrįš į aikštę“, – teigė „Žalgirio“ gydytojas Vytautas Kailius.

Turnyro lentelė

1. „Olympiakos“ 13 7 +172

2. „Real“ 13 7 +128

3. „Fenerbahce“ 13 7 +80

4. „Barcelona“ 13 7 +54

5. „Žalgiris“ 12 8 +10

6. „Monaco“ 12 8 –17

7. „Baskonia“ 11 9 +43

8. „Maccabi“ 11 9 +1

9. „Anadolu Efes“ 10 10 +72

10. „Crvena zvezda“ 10 10 –42

11. „Valencia“ 10 10 –44

12. „Partizan“ 9 11 +4

13. „Virtus“ 9 11 –58

14. „Bayern“ 8 12 –40

15. ASVEL 7 13 –100

16. „Panathinaikos“ 7 13 –101

17. ALBA 6 14 –53

18. „Emporio Armani“ 6 14 –109