R. Jokubaitis – apie Lietuvos rinktinės spragas ir pagrindinio įžaidėjo vaidmenį

Tiek komandinius, tiek asmeninius, prisiimant pagrindinio Lietuvos rinktinės įžaidėjo vaidmenį.

21-erių gynėjas paskutiniame pasiruošimo mače su Nyderlandais pirmoje dvikovos sužaidė 9 minutes, per kurias surinko 9 taškus (4/4 dvit., 1/1 baud.), atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir atkovojo 1 kamuolį.

Ketvirtadienį su Ispanija Jokubaitis žaidė 22,5 minutės. Maksvytis pailsino gynėją antroje dvikovos dalyje su olandais, suteikdamas daugiau progų pasireikšti nuo suolo kylantiems krepšininkams.

Jokubaitis visas septynerias kontrolines rungtynes pradėjo starto penkete ir pratinosi prie išaugusių atsakomybių.

„Sudėtinga, – tinklalapio BasketNews paklaustas apie vaidmenį, atsiduso Jokubaitis. – Kaip ir galvojau, taip ir yra. Nėra lengva, reikia priprasti ir prie trenerio, ir prie žaidėjų. Rinktinėje skirtingos sistemos nei klubiniame krepšinyje. Tikrai dar yra kur tobulėti – ir pats jaučiu, ir, manau, žmonės supranta.

Reikia truputį laiko, pradedame suprasti vienas kitą. Su Domantu Saboniu pradėjome neblogai suprasti vienas kitą. Reikia susižaidimo ir viskas bus gerai. Svarbiausia būti geram gynyboje ir, kad komanda funkcionuotų.“

„Barcelonos“ atstovas pasirengimo etape vidutiniškai žaidė po 17,5 minutės, įmetė po 6,9 taško, atliko po 3,6 rezultatyvaus perdavimo, atkovojo po 1,7 kamuolio ir rinko po 9,6 naudingumo balo.

Lietuva nesuklupusi išlaikė septynis pasirengimo testus, iš kurių du buvo aukščiausio lygio – su pasaulio čempione Ispanija. Atkaklios dvikovos su elitu plačiau atvėrė spragas rinktinės žaidime.

„Superiniai testai su ispanais, – tęsė Jokubaitis. – Tos pergalės duoda pasitikėjimo, kad ir kokios jos bebūtų. Išryškėjo, kad turime daug spragų gynyboje. Puolime dar, dar… Vis tiek turime nemažai pasirinkimų – ir priekinėje linijoje, ir tarp gynėjų, ir Ignas Brazdeikis gali dominuoti. Bet gynyboje yra truputį prasčiau tiek komandiškai, tiek asmeniškai.“

– Kas nesiseka gynyboje? – BasketNews paklausė Jokubaičio.

– Pikenroluose trūksta kontakto. Gynėjai eina ten, kur nori. Mūsų yra susitarimas leisti varžovus į silpnesnę ranką. Mes leidžiame į silpnesnę ranką, bet duodame daug laisvės, tada įsiveržia į baudos aikštelę, centras nežino, ką daryti – ar jam likti su savu ginamuoju, ar eiti prie gynėjo. Trūksta susikalbėjimo, agresyvumo. Dėl to treneris pyksta, bet turime dar laiko ir pasitreniruoti, iki Europos čempionato turėsime dvejas lango rungtynes. Bandysime iššlifuoti spragas, kad čempionate būtume geriausios formos.

– Po ilgosios pertraukos nebežaidėte su Nyderlandais. Kaip stebint nuo suolo sekėsi jūsų kolegomis?

– Treneris per ilgąją pasakė, kad mėgautumėmės krepšiniu, kad lengvai uždarytume rungtynes. Smagu buvo stebėti, kaip stengiasi, nepaisant to, koks buvo rezultatas. Gavome ir poilsio, nes nuovargis vis tiek jaučiasi. Tvarkaraštis tikrai nebuvo lengvas per pasirengimą. Kad atsarginiai žiūrėjosi taip smagiai, tai vien tik pliusas. Treneriams truputį bus galvos skausmas, ką palikti už borto.

– Domantas Sabonis – lyg įžaidėjas aukštaūgių linijoje. Šiandien susirinkote taškus iš 2+1 situacijos, buvo ir kita graži ataka iš po krepšio. Kokį įspūdį palieka Sabonio perdavimai?

– Domas man pasakė, kai tik pradėjome stovyklą: „Kai gausiu kamuolį baudos aikštelėje, visada prakirsk. Pamatysi, visą laiką bus (perdavimas).“ Kažkaip aš pirmas pagavau tai ir kiek dabar jau per pasiruošimą, surinkome gal kokius keturis prakirtimus. Ir jis man taškų padaro, ir jis gauna asistą, ir visi laimingi. Vien tik pliusas turėti tokį ketvirtos pozicijos žaidėją, kuris gali taip skirstyti perdavimus.

– Kaip komandai sekasi prisitaikyti prie šio Sabonio įgūdžio?

– Dar yra tokių nesklandumų. Jis nori vienaip, kiti žaidėjai nesupranta. Vis tiek visi nauji komandos draugai. Yra reikalų, bet tam ir dirbame kiekvieną dieną.

– Kaip bendrai susiklostė pasirengimo ciklas?

– Užbaigėme tikrai neblogai. Aišku, olandai ne to lygio. Pasirengimo cikle pralaimėjimas irgi nepakenktų. Bet su ispanais buvo tikrai dvejos geros rungtynės, super. Manau, kad yra daug taisytinų dalykų. Tikrai nesakysiu, kad viskas tobulai, nes taip nėra. Bet visi gavo žaidimo laiko, visi parodė, ką sugeba. Dabar vis tiek turėsime prieiti prie galutinio dvyliktuko, dėl ko treneriams yra mažas galvos skausmas. Esame visi tokie išsikrovę, gerai dirbame.