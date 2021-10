Prieš kovą su „Baskonia“ D. Priftis išskyrė lietuvį: R. Giedraitis – puikus metikas

Prieš rungtynes graikų klubo treneris akcentavo priešininkų gynybą, bei jų taikliarankius krepšininkus, kurie tik ir laukia progos atakuoti iš trijų taškų zonos.

„Turime būti pasirengę kietai priešininkų gynybai. Turime būti pasirengę fiziškumui, kurį pasiūlys „Baskonia“ komanda, – sakė D. Priftis. – Turime įveikti jų gynybą, kad patys nedarytume klaidų perduodami kamuolį ir nesuteiktume jiems lengvų taškų greitose atakose. Be to, reikia atkreipti dėmesį į kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, Rokas Giedraitis, jis yra puikus metikas. Apskritai Ispanijos komandose yra žaidėjų, puikiai atakuojančių iš trijų taškų zonos. Be R. Giedraičio, „Baskonia“ turi Simone Fontecchio ir Vanja Marinkovičių. Wade'as Baldwinas puikiai žaidžia greitajame puolime, nes yra labai greitas atviroje aikštelėje. Turime įvykdyti pagrindinius dalykus, vengti klaidų, o mūsų tolimi metimai turėtų būti labai svarbūs kovojant dėl pergalės.“

Graikijos komandoje turėtų debiutuoti ir naujasis ekipos pirkinys – visą savo karjerą NBA praleidęs Yogi Ferrellas.

Atėnų „Panathinaikos“ į kovą su Vitorijos „Baskonia“ stos spalio 12 dieną, 21.30 val. Lietuvos laiku.

Spalio 15 dieną „Panathinaikos“ Madride susikaus su „Real“ komanda. Šias rungtynes bus galima stebėti nuo 22 valandos.