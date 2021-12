Priekaištus S. Obradovičiui detalizavęs J. Zdovcas: ne pirmą kartą susiduriame su ta pačia problema

„Tas ginčas nėra svarbus. Bet Jamesas pasižiūrėjo į trenerį ir šis jam pasakė: pirmyn, atakuok krepšį. Manau, tai buvo nekorektiška, nes mačas jau baigėsi. Aš jau buvau davęs nurodymą savo žaidėjams baigti mačą. Bet dabar tai nebėra svarbu“, – nusivylęs kalbėjo Zdovcas.

Obradovičius turėjo kitokią versiją. Bet trečiadienio vakarą į „Žalgirio“ krepšį iš tiesų krito per daug metimų.

Per ketvirtąjį ketvirtį ir pratęsimą – 15 minučių atkarpą, „Žalgiris“ praleido net 46 taškus (34 ketvirtajame bei 12 pratęsime) ir nusilenkė „Monaco“ žvaigždėms 98:107.

Zdovcą suerzino ne tik tas epizodas prie šoninės linijos.

Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos likus žaisti 12 sekundžių „Žalgiris“ apsigynė nuo Mike'o Jameso išpuolio ir jau ketino bėgti į greitą ataką gelbėti rungtynių 91:92.

Tačiau teisėjai užfiksavo kontroversišką pražangą Tyleriui Cavanaugh, kuris kovodamas dėl kamuolio lengvai kepštelėjo Willui Thomasui per ranką.

Varžovas ne tik buvo pasiųstas prie baudų metimo linijos – netrukus arbitrai už emocijų protrūkį techninę nuobaudą skyrė „Žalgirio“ treneriui Jurei Zdovcui.

„Atsiprašau, bet nekomentuosiu“, – nuo Eurolygos baudos apsidraudė Zdovcas.

Svečiai taikliomis baudomis galėjo užbaigti Eurolygos vakarą „Žalgirio“ arenoje. Bet „Monaco“ realizavo tik 1 baudą iš 3, o su sirena „Žalgirį“ išgelbėjo po netaiklaus Luko Lekavičiaus metimo stebuklingai po krepšiu išsirangęs Edgaras Ulanovas, išplėšęs pratęsimą (95:95).

Bet Kaune po pratęsimo krito ir „Žalgiris“, ir Eurolygos sezono rezultatyvumo rekordas. Su 3 pergalėmis ir 12 pralaimėjimų „Žalgiris“ liko turnyro lentelės dugne.

„Laukėme atkaklių rungtynių. Žinojome, kad žaidžiame prieš puolimo komandą. Tačiau nesitikėjau, kad jie pelnys tiek daug taškų. Buvo ir sėkmės, tačiau mes startavome ne taip, kaip planavome. Buvome per minkšti. Žinojome, kad būsime agresyviai atakuojami vienas prieš vieną, bet praleidome per daug taškų be kontakto ir pasipriešinimo.

Prieš mačą galvojau, kad turėsime su tuo problemų. Bandžiau užkurti žaidėjus būti fiziškesniems, juk tai mūsų namai. Bet tai ne pirmas kartas, kai susiduriame su šia problema.

Galbūt pabaigoje jiems daugiau šypsojosi sėkmė. Jie pataikė sudėtingus metimus. Ir mes pralaimėjome“, – spaudos konferencijoje sakė Zdovcas.

– Galbūt komandai pabaigoje gynyboje trūko energijos?

– Mums reikėtų daugiau rotuoti žaidėjus, bet kai kurie krepšininkai turėjo gerą vakarą. Rungtynės verčia keisti sprendimus. Be abejo, pratęsimo irgi nesuplanuosi. Normalu, kad kai kurie žaidėjai pavargo. Bandėme juos patausoti minutę-dvi.

Bandėme Cavanaugh centro pozicijoje. Su juo taip laimėjome keletą rungtynių ir susikurdavome situacijų puolime. Ir vėl tą išbandėme.

– Kalnietis žaidė tik 15 minučių. Ar jis turi sveikatos problemų, todėl žaidė apribotas minutes?

– Ne. Tiesiog jis nežaidė gerai. Gynyboje jis prasileido per daug taškų, todėl nusprendėme daugiau remtis Luku, Janiu ir Milu. Jie buvo geri. Kalnietis yra svarbus mūsų žaidėjas. Bet rungtynių yra daug, o šitas mačas buvo toks, koks buvo. Tam sprendimui nebuvo ypatingos priežasties.

– Kodėl Ulanovo išplėštas pratęsimas neužkūrė komandos papildomai penkių minučių atkarpai?

– Padarėme klaidų, kurias analizuosime. Tačiau sugrįžtame prie gynybos. Jei gerai pamenu, praleidome taškus per 3-4 atakas. Puolime irgi priėmėme prastus sprendimus.