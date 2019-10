Prasideda Karaliaus Mindaugo taurės turnyras: svarbiausios antradienio dvikovos

Pirmajame etape iš viso vyks šešios LKL ir NKL klubų akistatos, dvejos rungtynės bus žaidžiamos kitą savaitę.

Pirmajame KMT etape LKL ir NKL klubai tarpusavyje žais po vienerias rungtynes namuose ir išvykoje. Pirmi susitikimai vyks NKL klubų aikštėse, atsakomieji – LKL komandų arenose. Į kitą etapą pateks bendrą geresnį rezultatą pasieksianti komanda.

Lkl.lt pristato pirmų keturių porų, kovosiančių antradienį, apžvalgas.

„Šilutė“ – Prienų „CBet“ 18 val. Šilutėje.

Dviem pergalėmis NKL čempionate startavusi „Šilutė“ šį sezoną turi gana aiškius lyderius. Nors tarpsezoniu iš komandos išvyko Evaldas Džiaugys, tačiau klubui pavyko prisikviesti net Eurolygos patirties turintį Valdą Vasylių. Šis puolėjas, net 10 sezonų praleidęs LKL čempionate, kartu su ekipoje likusiu Pauliumi Poška sudaro vieną stipriausių priekinių linijų visoje lygoje, tad ir Prienų ekipai teks pasukti galvą, kaip sustabdyti šį tandemą.

Perimetre pagrindinis „Šilutės“ ginklas – taikliarankis Byronas Sanfordas. Antrus metus klube rungtyniaujantis amerikietis per pirmas dvejas NKL rungtynes praėjusį savaitgalį rinko po 19,5 taško bei atlikdavo po 3,5 rezultatyvaus perdavimo.

Šilutės klubas antradienį pranešė, kad jų gretas sustiprino 34-erių metų Linas Lekavičius. Tris sezonus LKL praleidęs Kauno „Žalgirio“ įžaidėjo Luko Lekavičiaus brolis šį vakarą bus pasirengęs pademonstruoti savo sugebėjimus Karaliaus Mindaugo taurės turnyre.

Pagrindiniu „CBet“ ginklu Šilutėje turėtų tapti kur kas ilgesnis atsarginių žaidėjų suolelis. Šilutiškiai kol kas verčiasi 6-7 žaidėjų rotacija per rungtynes, o atlaikyti „CBet“ komandos tempą be solidesnio atsarginių žaidėjų indėlio gali būti per sudėtinga užduotis.

Puikiai sezoną LKL čempionate pradėjęs Arnas Velička „Šilutės“ gynybai bus sunkiausiai įmenama mįslė, o Mindaugas Lukauskio bei Vaido Čepukaičio patirtis tokiose rungtynėse gali suvaidinti ir lemiamą faktorių.

„Telšiai“ – Pasvalio „Pieno žvaigždės“ 18.15 val. Telšiuose.

„Telšių“ klubas NKL pirmenybėse yra stabilumo pavyzdys. Mažai kintanti rotacija ir savo krašto žaidėjų protegavimas šiai ekipai praėjusį sezoną leido džiaugtis 3 vieta čempionate.

Prie komandos vairo stojęs Rytis Vaišvila šį sezoną į ekipą pasikvietė puikiai jam dar iš žaidimo tuometėje Klaipėdos „Naftos-Uni-Akvaservio“ ekipoje pažįstamą aikštės generolą Mindaugą Stašį, snaiperį Taurantą Tamošiūną bei LKL patirties turintį Antaną Bertašių.

Nepaisant solidžių naujokų, pagrindiniu „Telšių“ ekipos ginklu ir toliau išlieka nugara į krepšį žaidimo specialistas Ovidijus Kaminskis. Centimetrų trūkumą po krepšiu „Telšių“ puolėjas kompensuoja fizine jėga bei plačiu klaidinamų judesių arsenalu.

Priešingai nei varžovė, „Pieno žvaigždžių“ ekipa tarpsezoniu pakeitė visą komandos branduolį. Kaip teigė ekipos vyriausiasis treneris Gediminas Petrauskas, komanda yra ieškojimo kelyje. Vis dėlto individualaus žaidėjų meistriškumo Pasvalio ekipai pakako tam, kad jau iškovotų pergales prieš „Šiaulius“ ir Alytaus „Sintek-Dzūkiją“.

Komanda jau atrado ir naujuosius savo lyderius – net po 17,5 taško vidutiniškai per rungtynes renka Johnas Gillonas, po 15,5 prideda Miha Lapornikas. Abu jie yra rezultatyviausi LKL žaidėjai.

Individualiai kur kas stipresnių žaidėjų turinčiai „Pieno žvaigždžių“ ekipai pagrindinė užduotis bus įveikti itin daug liaupsių sulaukiančią „Telšių“ komandos gynybą.

Palangos „Kuršiai“ – „Šiauliai“ 18.30 val. Palangoje.

Kol buvęs „Kuršių“ legionierius Jaylenas Riley smaginasi aukščiausioje Prancūzijos lygoje, Palangos ekipai reikia ieškoti naujų lyderių. Būtent su tokia intencija į ekipą pakviestas amerikietis Quincy Tayloras. Nors per dvejas sužaistas rungtynes naujoko statistika NKL tikrai įspūdinga (21 tšk., 5 rez. per., 3 per. kam.), tačiau pilnai pakeisti J. Riley bus itin sudėtinga užduotis.

Į aukštesnį lygį perėjo ne tik J. Riley, tačiau ir buvęs ekipos vyriausiasis treneris Marius Kiltinavičius, kurio startas su Kėdainių „Nevėžiu“ Karaliaus Mindaugo taurės turnyre lauks kitą savaitę.

Šią dieną savojo žaidimo dar tik ieškantiems „Kuršiams“ mesti iššūkį sparnus užsiauginusiai „Šiaulių“ ekipai bus beprotiškai sunki užduotis.

Nors „Šiauliams“ dar negalės padėti naujausias pirkinys Keronas DeShieldsas, kuris tik šį vakarą atvyks į Lietuvą, tačiau savaitgalį iškovota pirmoji sezono pergalė Klaipėdoje parodė stipriąsias „Šiaulių“ komandos pusės.

Fantastišką formą demonstruojantis Rokas Gustys vargu ar sulauks solidaus pasipriešinimo iš „Kuršių“ priekinės linijos žaidėjų. Aurimas Urbonas, Justas Furmanavičius – žaidėjai, dar pernai rungtyniavę NKL, jau tapo pastebimomis figūromis ir „Šiaulių“ ekipoje, o žaidimas prieš paprastą ir greitą žaidimą mėgstančią „Kuršių“ ekipą jiems turėtų būti itin parankus.

Tauragės krepšinio klubas – Alytaus „Sintek–Dzūkija“ 19 val. Tauragėje.

Tauragės ekipoje pažįstamų veidų šį sezoną tikrai netrūksta. 2005-2006 metų sezone tuomet dar jaunuolis Andrius Aleksandrovas gavo šansą išbėgti į aikštę su Kauno „Žalgirio“ marškinėliais rungtynėse su Trevizo „Benetton“ ekipa Eurolygos rungtynėse. Nors taškų tuomet pelnyti nepavyko, tačiau stipriausios Europos lygos antspaudą savo CV A. Aleksandrovas turi.

Vis dėlto po metų pertraukos iš Regionų krepšinio lygos (RKL) į NKL grįžęs snaiperis vargu ar bus pagrindinė tauragiškių jėga žaidžiant su „Sintek-Dzūkija“. Vienu iš NKL simbolių jau tapęs Tadas Sebežiovas sezoną pradėjo itin aukšta gaida – vidutiniškai 19 taškų per rungtynes (4/8 tritaškiai), o jo pagrindiniais talkininkais turėtų tapti daug LKL patirties turintis Karolis Babkauskas bei iš Joniškio „Delikateso“ atvykęs Rytis Biliartas.

Vos vieną pergalę per ketverias LKL rungtynes iškovojęs „Sintek–Dzūkijos“ klubas yra vienas iš tų, į kuriuos NKL ekipos gali žvelgti kaip į potencialų grobį.

Alytaus ekipa vis dar yra priversta verstis itin kuklia rotacija – rungtynėse su „Pieno žvaigždėmis“ mačo pabaigoje „Sintek-Dzūkija“ galėjo remtis vos šešiais žaidėjais. Dėl traumų savo debiuto Alytuje dar turės palaukti Gabe‘as DeVoe bei Lukas Kvedaravičius. Savaitgalio rungtynes praleidęs Artūras Jomantas bus pasirengęs žaisti.

Nors Tauragės klubas galbūt alytiškiams ir neatrodo itin grėsmingas varžovas, tačiau faktas, kad lyderiai ir čia ilsėtis progos negaus. Adrianas Bowie, Paulius Danisevičius, Egidijus Dimša Tauragėje privalės imtis darbo, kitaip „Sintek-Dzūkija“ gali susidurti su netikėtomis problemomis.

Pirmajame etape dalyvaujančios likusios keturios komandos į kovą stos kitą savaitę: antradienį Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ priims Utenos „Juventus“ krepšininkus, o Molėtų „Ežerūnas“ žais su Kėdainių „Nevėžiu“.