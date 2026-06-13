Po 7 metų bado – dramatiškas triumfas: „Neptūnas“ išplėšė LKL bronzą

Ketvirtąją tarpusavio dvikovą ekipos pradėjo apsikeisdamos rezultatyviomis atakomis (5:5). Vis tik šeimininkams atitrūkti padėjo J. Furmanavičiaus ir D. Bičkauskio metimai (5:12). Tiesa, įpusėjus ketvirčiui klaipėdiečiai jau buvo paviję savo varžovus (13:14). Antroje ketvirčio dalyje panevėžiečiams buvo pavykę dar kartą atitrūkti (13:19), tačiau D. Tarolio ir R. Lomažo duetas pasirūpino, kad N. Čanako auklėtiniai ilgai nedžiūgautų (24:22). Po pirmojo ketvirčio uostamiesčio krepšininkai išlaikė 2 taškų atotrūkį (28:26).
Antrajame susitikimo kėlinyje „Lietkabelis“ trumpam spėjo persverti rezultatą savo naudai (32:33), tačiau galingai po krepšiu kovoję svečiai ne tik susigrąžino turėtą pranašumą, bet ir padidino jį iki 5 taškų (40:35). Panevėžiečiai dar buvo spėję išlyginti rezultatą (42:42), tačiau ketvirčio pabaigoje aikštelėje ėmė šeimininkauti „Neptūno“ krepšininkai. Emocijų bangą pagavę svečiai į rūbinę išsinešė apčiuopiamą 8 taškų pranašumą (50:42).
Pirmoje dalyje rezultatyviausiai klaipėdiečių gretose žaidė R. Lomažas, pelnęs 16 taškų.
Iš karto po pertraukos taškais pasižymėjo M. Girdžiūnas, o komandas pirmą kartą rungtynėse skyrė dviženklis skirtumas (52:42). N. Čanako treniruojama komanda rankų nuleisti neketino ir po spurto 0:6 priartėjo iki 4 taškų (52:48). Po „Lietkabelio“ eilinio bandymo priartėti, lyderio vaidmens ėmėsi du metimus paeiliui pataikęs A. Beručka (59:50). Palaužti panevėžiečių to nepakako, jie dar kartą sumažino atsilikimą (62:59), tačiau ketvirčio pabaiga sėkmingesnė buvo „Neptūnui“, kurie prieš lemiamą dešimties minučių atkarpą pirmavo 6 taškais (70:64).
Ketvirtajame kėlinyje prasidėjo tikras nervų karas. Per pusę kėlinio uostamiesčio krepšininkai sukrapštė tik 5 taškus, o tuo pasinaudojęs „Lietkabelis“ priartėjo iki vieno metimo atsilikimo (75:73). Vėliau D. Tarolio baudų metimai trumpam padidino pajūrio ekipos pranašumą (78:73), tačiau D. Bičkauskio ir K. Kullamae tolimi šūviai persvėrė rezultatą į panevėžiečių pusę (78:79). Po poros nesėkmingų epizodų G. Petrausko auklėtiniai nepalūžo, o A. Veličkos tritaškis likus žaisti mažiau nei tris minutes sugrąžino Klaipėdos krepšininkų pranašumą (81:79). Dar po dviejų minučių žaidimo puolime kamuolį sugriebęs kapitonas M. Pacevičius padidino skirtumą tarp komandų iki 7 taškų (79:86). Per likusį laiką panevėžiečiai prisikelti nepajėgė, o klaipėdiečiai pradėjo švęsti po septynerių metų iškovotus bronzos medalius.
Klaipėdos „Neptūnas“: R. Lomažas 22 (6 atk. kam., 5 rez. perd.), A. Beručka 18 (6 atk. kam.), D. Tarolis 17 (8 atk. kam.), K. Šilinis 9 (4 atk. kam., 4 rez. perd.).
Panevėžio „Lietkabelis“: P. Danusevičius ir K. Kullamae – po 22, D. Bičkauskis 10, G. Maldūnas 9.
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