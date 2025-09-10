Pirmojoje repeticijoje Turkijoje - pamokos "Žalgirio" jaunimui

Pirmuosius taškus „Žalgiriui“ pelnė Edgaras Ulanovas, baudos metimą pataikė Mantas Rubštavičius, greitoje atakoje Nigelo Williamso-Gosso perdavimą dėjimu pavertė Dominykas Daubaris, o pats N.Williamsas-Gossas netrukus smeigė tritaškį – 8:4. E.Ulanovas įmetė dvitaškį su pražanga, savo paties metimą taisė D.Daubaris – 13:6. Varžovams išlyginus rezultatą (13:13), iš toli buvo taiklus Arnas Butkevičius, kitoje atakoje jis po krepšiu surado įkertantį Igną Brazdeikį – 18:16. N.Williamsas-Gossas realizavo savo antrąjį tritaškį – 21:21.
Antrojo kėlinio pradžioje suveikė Dovydo Buikos ir Moseso Wrighto tandemas, dvitaškį pridėjo I.Brazdeikis – 25:24. Pelnius 7 taškus be atsako „Tofaš“ privertė prašyti minutės pertraukėlės, po kurios M.Wrigthas sumetė baudas, Kajus Mikalauskas pasižymėjo greitoje atakoje, o N.Williamsas-Gossas dukart maitino perdavimais Igną Štombergą, atakas užbaigusį dėjimais – 33:33. Deja, per likusias 4 antrojo kėlinio minutes tik I.Brazdeikis surinko 5 taškus – 38:49.
Per trečiojo kėlinio 5 minutes tik M.Wrightas pelnė 6 taškus žalgiriečiams – 44:53. I.Brazdeikis rinko 3 taškus, jo netaiklų metimą kartojo Nedas Raupelis – 49:57. M.Wrightas dar kartą prasiveržė po krepšiu, baudas sumetė D.Buika – 53:60.
Aktyviai žaidęs M.Rubštavičius baudų metimais rinko 3 taškus, 4 taškus pridėjo M.Wrightas – 60:65. Visgi po to 4 minutes taškus pelnė tik „Tofaš“ krepšininkai – 60:72. I.Brazdeikis sausrą nutraukė baudos metimu, dvitaškį įmetė Dustinas Sleva, I.Brazdeikis pasižymėjo iš po krepšio, o E.Ulanovas įšovė tritaškį su pražanga – 69:72. D.Sleva pataikė 2 baudas, M.Rubštavičius iš toli, bet žalgiriečių bandymais gelbėtis pražangų taktika sėkmės neatnešė – 74:78.
„Žalgiris“: M.Wrightas 16 (12 atk. kam., 2 per. kam., 2 blk.), I.Brazdeikis 15 (5 atk. kam.), E.Ulanovas 9, M.Rubštavičius 7, N.Williamsas-Gossas 6, D.Sleva 4, I.Štombergas 4, D.Daubaris 4, A.Butkevičius 3, D.Buika 2, K.Mikalauskas 2, N.Raupelis 0, M.Bulanovas 0.
„Tofaš“: M.Whaley 19 (7 atk. kam.), J.Thomassonas 15 (5 atk. kam.), M.Lewisas 12, O.Cengizas 11.
„Paleidome varžovus antrajame kėlinyje. Antroje dalyje žaidėme solidžiau gynyboje, praleidome tik 27 taškus. Tačiau puolime dar neišpildome to, ką turėtume. Kartais painiodavome puses, neatlikdavome derinio kaip numatyta. Rungtynės buvo atletiškos, todėl mums labai naudingos. Pirmoje dalyje varžovai atakavo mūsų jaunus žaidėjus, juos dusino po visą aikštę, tačiau aš iš jaunimo noriu daugiau atsakomybės, galų gale bent jau prasižengti galima. Tai nėra jaunimo krepšinis, o vyrų žaidimas. Manau, kad jiems bus gera pamoka. Atvykęs Nigelis Williamsas-Gossas įsiliejo į ekipą gerai, treniruotėse visai kitas vaizdas", - dėstė Tomas Masiulis.
(be temos)