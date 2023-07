Pirmasis „Wolves“ naujokas – Ispanijoje rungtyniavęs aukštaūgis

Sutartis su 206 cm ūgio sunkiojo krašto ir vidurio puolėjo pozicijose galinčiu žaisti krepšininku pasirašyta vienerių metų laikotarpiui.

Praėjusiame sezone 28-erių metų aukštaūgis atstovavo Saragosos „Casademont“ klubui Ispanijos ACB lygoje. Šio klubo moterų komandos marškinėlius dalį sezono taip pat vilkėjo ir lietuvaitė Laura Želnytė.

Saragosos ekipai C. Mekowulu vidutiniškai rinko po 9,6 taško ir atkovojo po 6 kamuolius per 21 aikštelėje praleistą minutę, iš žaidimo atakuodamas 52,9 proc. taiklumu.

Į Aragono regiono sostinę nigerietis atvyko iš Italijos, kur žaidė Sasario „Banco di Sardegna“ gretose ne tik šios šalies pirmenybėse, bet ir FIBA Čempionų lygos turnyre, kuriame fiksavo 9,3 taško ir 5,8 atkovoto kamuolio statistiką.

Būtent Italijoje prasidėjo C. Mekowulu profesionali karjera po studijų Tenesio valstijos (Tennessee State) ir Teksaso A&M (Texas A&M) universitetuose. Persikėlęs į Europą jis žaidė „Orzi Basket“ ir Trevizo „NutriBullet“ komandose.

Šiemet C. Mekowulu debiutavo ir savo šalies nacionalinėje rinktinėje atrankos į pasaulio čempionatą lange. Prie lengvos pergalės prieš Ugandą naujasis „Wolves“ žaidėjas prisidėjo pelnydamas 10 taškų ir atkovodamas 3 kamuolius. Tačiau jo surinktas dvigubas dublis (13 taškų ir 13 atk. kamuolių) nepadėjo Nigerijos rinktinei įveikti Žaliojo Kyšulio krepšininkų. Ši nesėkmė nigeriečiams taip pat užkirto kelią į pasaulio pirmenybes.

„Christianas yra atletiškas ir universalus aukštaūgis, kuris suteiks mums daugiau galimybių gynyboje ir energijos, sutvirtins kovą dėl atšokusių kamuolių. Tai žaidėjas, kuris artėja prie savo piko, tad tikimės tapti jam tramplinu į aukštesnį lygį. Jis turi daug motyvacijos, pasiruošęs dirbti, tobulinti savo žaidimą, o aikštelėje visada demonstruoja didelį užsidegimą. Džiaugiamės, kad turėsime tokį žmogų savo gretose“, – apie pirmąjį vasaros pirkinį sakė klubo krepšinio operacijų vadovas Algimantas Bružas.

Sutartis su į Vilnių persikeliančiu „Wolves“ klubu kitam sezonui turi Jeffery Tayloras, Kristupas Žemaitis, Arnas Beručka, Adas Juškevičius, Eigirdas Žukauskas, Regimantas Miniotas ir Vitalijus Kozys.