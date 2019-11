Pirėjuje – karštas Lietuvos trenerių mūšis

Jau be Mindaugo Kuzminsko, bet vis tiek ryškiais lietuviškais akcentais pažymėtas Pirėjo "Olympiakos" nusiteikęs šiandien mesti rimtą iššūkį Kauno "Žalgiriui". Tačiau Šarūno Jasikevičiaus vyrai žino pergalių Pirėjo Taikos ir draugystės rūmuose receptą.

Prasčiausi snaiperiai

Per pastaruosius pusantrų metų kauniečiai Pirėjuje laimėjo tris iš keturių mūšių. Be to, žalieji Eurolygos lentelėje rikiuojasi aukščiau nei graikai. Pastarieji su vos dviem pergalėmis iš 7 galimų – statistiškai viena prasčiausių turnyro komandų. 15-oji vieta iš 18-os tikrai nėra tai, ko prieš sezoną tikėjosi "Olympiakos" krepšinio klubą valdantys broliai Angelopoulos.

Ypač Pirėjo ekipai nesiseka atakuoti iš toli. Pataikydami vos 29,9 proc. tritaškių graikai – prasčiausi visoje Eurolygoje. Klaidos formuojant sudėtį, ankstyvos skyrybos su treneriu Davidu Blattu ir M.Kuzminsku, turėjusiu tapti vienu komandos ramsčių – šis sezonas "Olympiakos" prasidėjo tragiškai.

Tiesa, savų problemų turi ir žalgiriečiai. Mariaus Grigonio galingą spurtą pristabdžiusi čiurnos trauma, pralaimėtos keturios dvikovos iš septynių. Galbūt todėl visažiniai lažybininkai mačo favoritais laiko ne Lietuvos čempionus, o šeimininkus. Pastarųjų galimybės laimėti vakar buvo vertinamos kiek geriau – koeficientu 1:1,8, o lietuvių –1:2,2.

Pasveikino kolegą

Kad net ir karščiuojantis "Olympiakos" gali skaudžiai kąsti, liudija ir K.Kemzūros auklėtinių prieš keletą savaičių nukalta sensacija, kai jie 84:79 triumfavo Maskvos CSKA tvirtovėje. Tąsyk vienas solidžiausių sezono rungtynių sužaidė buvęs žalgirietis Willas Cherry, pelnęs 9 taškus ir surinkęs 10 naudingumo balų.

Dvikova Pirėjuje bus ypatinga ir "Žalgirio" amerikiečiui Zachui LeDay, pernai vilkėjusiam graikų marškinėlius.

Š.Jasikevičius prieš skrydį į Graikiją turėjo ir malonių pareigų.

"Pasveikinau, žinoma. Kaip daugiau galima reaguoti?" – nukirto strategas, paspaudęs ranką savo asistentui Dariui Maskoliūnui. Šis trečiadienį buvo oficialiai paskirtas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiuoju treneriu. Šaras pasidalijo mintimis apie penktadienio akistatą.

Sustiprino amerikiečiai

– Kaip pasikeitė "Olympiakos" žaidimas prie vairo stojus K.Kemzūrai?

– Sunku pasakyti, nes D.Blattas prie komandos vairo buvo tik vienas rungtynes. Kažkiek keitėsi sudėtis. Manau, kad dabar ji, atvykus Taylorui Rochestie ir Willie Reedui, yra kur kas geresnė negu sezono pradžioje. T.Rochestie yra patyręs sprendimų priiminėtojas, ir tai yra didžiausias pakeitimas. Jis prisiima dalį atsakomybės ir psichologinio spaudimo nuo veteranų Vassilio Spanoulio ir Georgio Printezio. Tai rimtas papildymas.

– Pirėjo ekipos žaidimas stipriai banguoja – vieną dieną jie Maskvoje įveikia CSKA, o po poros dienų savo aikštėje triuškinamai nusileidžia Tel Avivo "Maccabi". Ką daryti, kad penktadienį pamatytume tą silpnąją jų pusę?

– Reikia suprasti prieš ką ginamės. Kiekvienas žaidėjas turi savo privalumų, reikia žinoti, kur surizikuoti. Svarbiausia, turime kautis, jie namuose žaidžia atletiškiau. Iš kitos pusės, kiekviena komanda banguoja, tiek mes, tiek jie.

– Praėjusią savaitę po rungtynių su "Barcelona" akcentavote akivaizdžiai pralaimėtą kovą dėl atšokusių kamuolių. "Olympiakos", lyg tyčia, turi Eurolygoje geriausią šios kategorijos žaidėją Nikolą Milutinovą. Kaip sustabdyti serbo dominavimą po krepšiais?

– Priklauso nuo situacijų, kada jis tuos kamuolius pasiima. N.Milutinovas yra labai didelis, todėl tai natūralu. Bet po krepšiais reikia tiesiog kovoti.

– Kokia situacija dėl M.Grigonio čiurnos?

– Taip pat. Viskas panašiai, kaip buvo (gynėjas praleido pastarąsias LKL rungtynes Alytuje).