Paskelbtas Lietuvos krepšinio rinktinės kandidatų sąrašas

Birželio 28 d., sekmadienį, Lietuvos rinktinė su NBA lietuviais Matu Buzeliu, Kasparu Jakučioniu ir Jonu Valančiūnu Šiaulių arenoje sužais kontrolines rungtynes su Ukrainos nacionaline krepšinio rinktine.
Liepos 2 d., ketvirtadienį, Klaipėdos arenoje Lietuvos rinktinė sužais svarbias pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Didžiosios Britanijos krepšininkais. Bilietų į šias rungtynes jau beveik nėra.
Konferencijos metu pristatytas išplėstinis Lietuvos rezervinės rinktinės kandidatų sąrašas. Ši rinktinė funkcionuos rugpjūčio mėnesį ir padės pagrindinei rinktinei ruoštis antrajam FIBA vasaros langui. Lietuvos rezervinės rinktinės treneris – Mindaugas Lukošius.
Konferencijoje taip pat pristatyta išplėstinė rinktinės vasaros renginių programa bei kitos naujienos.
Šią vasarą Lietuvos rinktinė sužais istorines rungtynes su NCAA čempionais ir kitais stipriausiais JAV universitetais.
Rugpjūčio 23 d. Vilniaus arenoje svečiuosis dabartinis NCAA čempionas Mičigano „Wolverines“ universitetas.
Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašas
Arnas Velička, K. Jakučionis, Augustas Marčiulionis, Dovydas Giedraitis, Margiris Normantas, Ignas Sargiūnas, Ignas Brazdeikis, Matas Jogėla, Gytis Radzevičius, Lukas Uleckas, M. Buzelis, Ąžuolas Tubelis, Donatas Tarolis, Marekas Blaževičius, J. Valančiūnas, Regimantas Miniotas.
Lietuvos rezervinės rinktinės išplėstinis kandidatų sąrašas
Kajus Kublickas, Titas Sargiūnas, Dominykas Stenionis, Mantas Laurenčikas, Nojus Radžius, Mantas Juzėnas, Kristupas Leščiauskas, Gytis Nemeikša, Nojus Indrušaitis, Ignas Urbonas, Liutauras Lelevičius, Justas Stonkus, Mintautas Mockus, Dovydas Butka, Augustinas Kiudulas, Matas Repšys, Jonas Sirtautas, Matas Mačijauskas, Modestas Kancleris, Aleksas Bieliauskas.
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