NKL autsaideriai triumfavo Kaune

Mažeikiškiai, treniruojami Aloyzo Rudžio ir buvusio „Žalgirio“ jaunimo sistemos trenerio Dariaus Dimavičiaus, po dramatiškos kovos 98:97 palaužė šeimininkus. Tai buvo tik ketvirtoji svečių pergalė per 13 turų. Akistata Kaune žalgiriečiams nieko blogo nežadėjo. Jie pirmąjį ketvirtį laimėjo 23:20, o po dviejų jau pirmavo užtikrintai 51:43. Vis dėlto Roko Stankevičiaus vedami mažeikiškiai pamažu atsitiesė trečiąjį kėlinį minimaliai, bet laimėdami 24:23, o ketvirtajame jau spurtavo 31:23.

Likus žaisti 35 sek. svečiai jau pirmavo 4 taškais, bet tada žalgiriečiai pataikė iš toli. Pasižymėjo aukštaūgis Vitalijus Kozys, tądien ne tik pelnęs 16 taškų, bet ir atkovojęs 11 kamuolių. Maža to, šeimininkai sugebėjo apsiginti ir turėjo 11 sek. paskutinei atakai. Nors pirmasis bandymas nebuvo sėkmingas, antruoju Erikas Venskus rezultatą persvėrė 97:96. Likus vos vienai sekundei mažeikiškiai paprašė minutės pertraukėlės. Jos metu trenerių išbraižytą derinį ėmėsi realizuoti Augustinas Venckus. Sulaukęs buvusio Kauno „Atleto“ gynėjo Justo Nausėdo perdavimo, A.Venckus, jau aidint sirenai, pataikė dvitaškį.

Nugalėtojams iš Lietuvos krepšinio lygos (LKL) į NKL sugrįžęs Rokas Stankevičius. 204 cm ūgio puolėjas per 37 min. pelnė 27 taškus. Jis pataikė net 10 dvitaškių iš 14, 2 iš 5 tritaškių, 1 iš 3 baudos metimų). Be to, jis atkovojo 7 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, 3 kamuolius perėmė, blokavo metimą bei sykį suklydo. Puolėjas surinko 32 naudingumo balus.

„Žalgirio“ dubleriams daugiausia taškų pelnė: Erikas Venskus 21 (7 atk. kam., 4 rez. perd., 3 per. kam., 31 naud. bal.), Justinas Ramanauskas (7 rez. perd.) ir Vitalijus Kozys (11 atk. kam., 4 rez. perd.) po 16, Modestas Kancleris ir Paulius Murauskas po 7.

„Ereliams“ Mantvydas Staniulis pelnė 22 taškus (7 rez. perd.), Jameelas Tayloras 17, Justas Nausėdas 15.

NKL čempionate kauniečiai su 7 laimėjimais ir 6 nesėkmėmis lieka penkti, o mažeikiškiai su 4 pergalėmis pabėgo iš paskutinės vietos, kurioje tūno „Jonava“ (3 laimėjimai).