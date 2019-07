NBA intrigos: devyni krepšininkai, kurie artimiausiu metu gali pakeisti klubą

Iš NBA megažvaigždžių sprendimo dėl ateities nepriėmė vienintelis Kawhi Leonardas, tačiau antrinėje rinkoje gali įvykti nemažai pasikeitimų, kur komandos rikiuodamos sudėtį sieks atlikti mainus.

ESPN žurnalistas Brianas Windhorstas pateikė devynis lygos krepšininkus, kurie artimiausiu metu gali pakeisti komandas.

Jeffas Teague'as (Minesotos „Timberwolves“)

Gynėjui 2019-2020 metų sezonas yra paskutinis dabartiniame kontrakte, pagal kurį jis uždirbs 19 mln. JAV dolerių. „Timberwolves“ jau anksčiau norėjo išmainyti J. Teague'ą, siekiant prisivilioti D'Angelo Russellą iš Bruklino „Nets“, tačiau pastarasis išvyko į „Golden State Warriors“.

Scanpix nuotr.

Andre Iguodala (Memfio „Grizzlies“)

Triskart NBA čempionas šią vasarą atsidūrė Memfyje, tačiau čia užsibūti neturėtų. „Grizzlies“ neketina išpirkti veterano kontrakto ir bandys jį išmainyti. Kaip galima kita 35-erių metų gynėjo stotele įvardijama Los Andželo „Lakers“, kurioje generalinio vadybininko pareigas užima buvęs A. Iguodalos agentas Robas Pelinka.

Kevinas Love'as (Klivlando „Cavaliers“)

Nuo artėjančio sezono įsigalės ketverių metų 120 mln. JAV dolerių vertės puolėjo kontraktas, kurį jis pasirašė dar praėjusią vasarą. Sudarius sutartį, abi pusės žinojo, kad mainai galės įvykti bet kuriuo metu. Praėjusį sezoną dėl traumų K. Love'as sužaidė tik 22-ejas rungtynes, o tai menkina mainų galimybes. Vis dėlto 30-metis ruošiasi dalyvauti pasaulio čempionate Kinijoje, o geras jo pasirodymas, atstovaujant JAV, galėtų atkreipti NBA klubų dėmesį.

Scanpix nuotr.

Goranas Dragičius (Majamio „Heat“)

Slovėnas buvo kelis kartus beveik išmainytas praėjusį savaitgalį, kai vyko derybos dėl Jimmy Butlerio perėjimo. Kaip ir Teague'as, G. Dragičius žais paskutinius kontrakto metus, per kuriuos uždirbs 19 mln. JAV dolerių. Praėjusį sezoną 33-ejų metų veteranas dėl kelio operacijos praleido porą mėnesių be krepšinio, o tai stipriai kirto per gynėjo statistinius rodiklius.

Marcas Gasolis (Toronto „Raptors“)

Ispano mainų scenarijus įmanomas tik tuo atveju, jei Kawhi Leonardas nuspręs palikti Torontą. Krepšininkas kitą sezoną žais paskutinius kontrakto metus ir per juos uždirbs 25,6 mln. JAV dolerių.

Scanpix nuotr.

Jae Crowderis (Memfio „Grizzlies“)

Dar vienas krepšininkas šią vasarą atsidūręs „Grizzlies“. 28-erių metų puolėjas kitą sezoną uždirbs 8 mln. JAV dolerių ir tuomet taps laisvuoju agentu. Memfio klubas išgyvena atsinaujinimo laikotarpį, todėl J. Crowderis veikiausiai bus išmainytas į atkrintamąsias pretenduojantį klubą. Praėjusį sezoną „Jazz“ gretose J. Crowderis susidūrė su sunkumais atakuodamas iš distancijos, tačiau tokio tipo žaidėjas būtų geras atsarginis aukštų tikslų siekiančioje komandoje.

Robertas Covingtonas (Minesotos „Timberwolves“)

R. Covingtonas – vienas labiausiai vertinamų snaiperių ir tuo pačiu gerai gynyboje dirbančių krepšininkų lygoje. Vis dėlto praėjusiame sezone gynėjas iškentė kelio operaciją, o prieš naujokų biržą „Timberwolves“ jau siekė jį iškeisti, todėl realu, jog 28-erių metų krepšininkas artimiausiu metu paliks Minesotą.

Scanpix nuotr.

Tristanas Thompsonas (Klivlando „Cavaliers“)

Atkovotų kamuolių ir gynybos specialistas kitą sezoną uždirbs 18,5 mln. JAV dolerių ir po to taps laisvuoju agentu. Karjeros pradžioje T. Thompsonas lygoje buvo sužaidęs 447 mačus iš eilės, tačiau vėliau jį kamavo sveikatos problemos ir per paskutinius du sezonus aukštaūgis praleido 68-erias rungtynes. Manoma, jog „Cavs“ sieks iškeisti 28-erių metų žaidėją prieš mainų pabaigą.

Kyle'as Korveris (Finikso „Suns“)

Per praėjusią savaitę K.Korveris buvo du kartus iškeistas ir, panašu, kad „Suns“ atsisakys snaiperio paslaugų bei jis taps laisvuoju agentu. Tokiu atveju K. Korveris, kuris taip pat yra puikus žmogus rūbinėje, turės pasirinkimų. Veteranas savo jaunystę praleido Los Andžele ir palaikė „Lakers“, o jo ryšys su LeBronu Jamesu gali lemti šių krepšininkų susivienijimą.