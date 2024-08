Naujajame MKLsezone – taisyklių pokyčiai, skatinantys krepšininkų kūrybingumą

„Kasmet nagrinėjant įvairius klausimus, lyga vykdo stebėseną ir inicijuoja diskusijas, kuriose dalyvauja visa MKL bendruomenė. Įvairios apklausos ir tiesioginis kontaktas su lygoje dalyvaujančiomis sporto organizacijomis, treneriais bei kitais specialistais skatina inicijuoti pokyčius siekiant bendro krepšinio augimo“ – teigia R. Lapinskas.

Remiantis 2024 metais vykdytos apklausos duomenimis, kurioje dalyvavo Moksleivių krepšinio lygos bendruomenė buvo atliktos išskirtinių taisyklių redakcijos ir įnešta viena naujovė.

Artėjančiame sezone bus skatinamas didesnis žaidimo tempas, taip pat bus pakeista žaidėjų keitimų dinamika. Pažangių taisyklių pokyčiai visų pirma įsigalios U12 ir U13 čempionatuose. Naujovėms pasiteisinus, ateityje jas planuojama įdiegti ir vyresnių moksleivių čempionatuose.

2024–2025 metų sezone bus taikoma nauja kamuolio išsimetimo iš užribio taisyklė, kuri savo sėkmę jau atrado Ispanijos vaikų krepšinyje. Nuo šiol „LIDL–MKL“ U12 ir U13 čempionatuose po pražangų nebereikės laukti teisėjo leidimo, leidžiančio pradėti ataką – tai bus galima daryti iš karto po sėkmingo oponentų išpuolio.

Pasak „LIDL–MKL“ direktoriaus Petro Aleksonio, šie pokyčiai turi aiškų tikslą:

„Mokyklų tarybai pritarus, jau nuo šio sezono taikysime greito kamuolio iš užribio išsimetimo taisyklę. Kartu su bendruomene semiamės patirties iš Ispanijos, kur tokios taisyklės sukuria naują krepšinio dinamiką ir skatina moksleivių kūrybą, provokuoja greičiau priimti sprendimus.“

„Taip pat svarbu paminėti ir naują žaidėjų keitimų rungtynių metu sistemą. Tai dar vienas būdas didinti žaidimo tempą, intensyvumą ir tuo pat metu mažinti žaidėjų nuovargį. Anksčiau tam tikro amžiaus čempionatuose vyravo penketų sistema – pirmą kėlinį rungtyniaudavo vienas penketas, antrąjį kėlinį – kitas penktas, o po ilgosios pertraukos treneriai rotacijas galėdavo vykdyti savo nuožiūra, – ilgametę lygos patirtį priminė MKL vadovas P. Aleksonis.

– Vis tik jauniesiems krepšininkams žaidžiant be keitimų visą kėlinį būdavo sunku išlaikyti intensyvumą, be to, apšilimą prieš rungtynes padaręs vadinamasis antrasis penketas savo pirmųjų rungtynių minučių laukdavo pernelyg ilgai. Dabar penketų keitimus pirmajame ir antrajame kėliniuose bus privaloma daryti kas 5 minutes. Antroje rungtynių pusėje, kaip ir anksčiau, treneris žaidėjus galės rotuoti savo nuožiūra. Svarbu pabrėžti, kad šios naujovės 2024–2025 m. sezone bus taikomos U12 ir U13 čempionatuose.“

Paklaustas, kaip MKL planuoja pamatuoti šių taisyklių veiksmingumą, lygos direktorius sakė: „Naujų taisyklių įvedimo rezultatai nepasimatys per 2 ar 4 savaites. Greitesnis situacijų skaitymas ir puolimas gali pasimatyti tik po ilgesnio laiko ir šie taisyklių pokyčiai bei naujovės yra tik tarpinis žingsnis dinamiškesnio krepšinio link.“

- Kaip planuojate stebėti ir matuoti šių taisyklių naudingumą?

- Geresnis situacijų skaitymas, greitesnis, produktyvesnis puolimas gali pasimatyti tik po ilgesnio laiko. Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas pasiūlė sveikintiną idėją – kurti duomenų bazę, kurioje būtų pateikiami geriausių krepšinio valstybių komandų fiziniai normatyvai – šoklumas, sprintas ir t. t. Ši platforma būtų naudinga Lietuvai, nes suteiktų galimybę analizuoti, kaip vystosi Europos, Azijos šalių, JAV ir kitų krepšinio valstybių moksleiviai. Tai būtų puikus indikatorius mūsų jaunimo krepšinio tobulėjimo stebėsenai.

- Artėjantį sezoną planuojate dar daugiau dėmesio skirti 3x3 krepšiniui. Ar galėtumėte plačiau papasakoti apie šį projektą?

- Dėsime visas pastangas, kad po bronzinio Lietuvos vyrų 3x3 krepšinio rinktinės pasirodymo Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, susidomėjimas šia sporto šaka dar labiau išaugtų. 3x3 krepšinis ir jo kultūra ypač svarbi Lietuvos regionams, kurie dėl mažo gyventojų skaičiaus negali sau leisti turėti klasikinių 5x5 krepšinio komandų.

Šia vasarą 3x3 Lietuvos rinktinės treneris Dainius Novickas su MKL treneriais dalijosi savo patirtimi. Esu įsitikinęs, kad 3x3 krepšinyje slypi labai daug potencialo, o lietuvių medalis olimpinėse žaidynėse tik dar kartą tai įrodo. Tai puikus pavyzdys, kaip iš mažų Lietuvos miestelių kilę žaidėjai ir treneriai per sunkų ir atkaklų darbą gali pasiekti fantastiškų rezultatų.

Spalio pirmosiomis savaitėmis startuosiantis 2024–2025 metų „LIDL–MKL“ sezonas tradiciškai bus masiškiausias tarp visų Lietuvos lygų ir sudarys šalies krepšinio pagrindą. Lyga apjungs net 27 čempionatus, kuriuose varžysis kone 500 komandų, atstovausiančių daugiau nei pusšimčiui sporto mokyklų.

Iki pat birželio vidurio besitęsiančiose įvairių amžiaus grupių pirmenybėse įvyks daugiau nei 4 000 rungtynių, kuriose varžysis bene septyni tūkstančiai moksleivių.

MKL čempionatai vyksta amžiaus grupėse nuo 12 iki 19 metų, o dalyviai yra skirstomi į A, B ir C pajėgumo divizionus. Tokiu būdu siekiama padidinti konkurencingumą, kad žemesnio meistriškumo komandos sužaistų daugiau rungtynių su lygiaverčiais varžovais.