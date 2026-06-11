Mirus Vladui Garastui jo auklėtiniai prisimena ne tik pergales

„Krepšinis, aišku, pirmoje vietoje dar. Tikrai be krepšinio būtų labai nuobodu gyventi“, – prieš ketverius metus, švęsdamas 90-ąjį jubiliejų, sakė V. Garastas LNK žurnalistams.
Trečiadienio naktį, eidamas 95 metus, mirė legendinis Lietuvos treneris. Auklėtinių ir kolegų vadintas krepšinio korifėjumi, žmogumi, parašiusiu dalį Lietuvos krepšinio istorijos. Daugeliui V. Garastas buvo ne tik treneris, bet ir autoritetas, mokytojas, o komandoje – tėvas.
Jis atstojo viską: trenerį, tėvą.
„Jis atstojo viską: trenerį, tėvą. Patarimo klausi ir jis atsakydavo. Buvo linksmas žmogus, mokėjo daug istorijų, anekdotų“, – dalijosi buvęs V. Garasto auklėtinis Valdemaras Chomičius.
„Didžiulė netektis, žaidėjai jį vadino tėvu. Netekome vieno iš didžiausių Lietuvos krepšinio tėvų“, – sakė treneris Jonas Kazlauskas.
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Ne vienerius metus V. Garasto treniruotas V. Chomičius prisiminė, kad treneris net ir sunkiausias užduotis išsireikalaudavo atlikti gražiai, o ne griežtai.
„Žmogiškumo įsikūnijimas. Visą laiką viską darydavo iš gerosios pusės, norėdamas, kad daugiau dirbtume. Gražiai nuteikdavo, vėliau gražioje formoje išprašydavo, kad viską įvykdytume“, – teigė V. Chomičius.
V. Garastas dešimtmetį vedė Kauno „Žalgirį“ į pergales ir tapo Lietuvos pasididžiavimu, kai tris kartus iš eilės nukarūnavo Maskvos CSKA.
Šiandien „Žalgiriui“ vadovaujantis Paulius Jankūnas sakė, kad V. Garastas iki šiol yra įkvėpimas žaidėjams ir treneriams.
„Didžiausi Lietuvos pasiekimai ir Kauno „Žalgirio“ pasiekti buvo su šituo treneriu. Tikrai didelė netektis visai krepšinio bendruomenei“, – neslėpė jis.
Lietuvos krepšinio asociacijos prezidento Mindaugo Balčiūno teigimu, V. Garasto puoselėtos vertybės išliks ir toliau ves į didžiąsias pergales.
„Lietuvos krepšinio tėvas – net prieš Nepriklausomybę tie pamatai buvo dedami. Tokią pagarbą, kokią jis turėjo, pasaulyje retas lietuvis užsitarnauja“, – pasakojo pašnekovas.
Sergejus Jovaiša, kuris V. Garasto auklėtiniu buvo Kauno „Žalgiryje“ ir Lietuvos rinktinėje, prisiminė, kad treneris buvo žmogus, mokėjęs suvienyti skirtingas asmenybes į vieną kumštį.
„Buvo toks vienytojas. Dėl to jis buvo mums tinkamiausias prieš Barselonos olimpines žaidynes. Tada, kaip žinome, mes kreipėmės, kad jis taptų vyr. treneriu, o ne kas nors kitas“, – kalbėjo jis.
Atgavus Nepriklausomybę bei V. Garastui stojus prie Lietuvos rinktinės vairo olimpinėse žaidynėse Barselonoje, Lietuva sužibo bronza.
„Jis pirmas pelnė Lietuvai bronzos medalius olimpiadoje. Pirmoje olimpiadoje, kuomet dalyvavo Lietuvos rinktinė“, – pridūrė krepšininkas Modestas Paulauskas.
Linkuvoje gimęs ir jaunystę praleidęs Biržuose, V. Garastas atvyko studijuoti į Kauno kūno kultūros institutą. Kaune pasiliko visam gyvenimui.
Šis treneris išugdė tokias Lietuvos krepšinio legendas kaip Arvydas Sabonis, Šarūnas Marčiulionis, Rimas Kurtinaitis, Šarūnas Jasikevičius, Mindaugas Timinskas, Saulius Štombergas, Valdemaras Chomičius, Sergejus Jovaiša, Artūras Karnišovas, Gintaras Einikis.
LNK.lt primena, jog Lietuvos krepšinio tėvu vadinamas V. Garastas amžinojo poilsio atguls šeštadienį Kauno Petrašiūnų kapinėse.
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