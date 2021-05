LKL reguliariajame sezone Panevėžio „Lietkabelis“ užsitikrino trečiąją vietą

Kai jis atrodė tolstantis, Nenado Čanako auklėtiniai laimėjo kritines rungtynes su Alytaus „Dzūkija“ ir Vilniaus „Rytu“ bei nustūmė Utenos „Juventus“ į ketvirtąją poziciją.

„Žaidėme kaip Europos taurės komanda, – tik ką laimėjęs prieš „Rytą“ pabrėžė N. Čanakas. – Svarbi pergalė mums, tačiau niekas nesibaigia – sezonas dar tik prasideda nuo ketvirtadienio.“

„Lietkabelio“ ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių lauks Klaipėdos „Neptūno“ barjeras.

Nors N. Čanakas pasidžiaugė auklėtinių užsivedimu žūtbūtiniam mūšiui su „Rytui“, visgi serbas turėjo priekaištų savo kariaunai. Ypatingai – dėl darbo gynyboje su Andrew Goudelocku.

„Ryto“ snaiperis siautėjo iki ilgosios pertraukos, kada susmeigė 4 iš 4 tritaškių ir savo sąskaitoje turėjo 15 taškų. Antroje dvikovos dalyje legionierius surinko tik 5 taškus ir finišavo su 20 taškų.

„Visiškai nepriimtina tai, jog Goudelockas per pirmąją dvikovos dalį sumetė 15 taškų, nepramesdamas nė vieno metimo. Tarsi mes nežinotume, koks žaidėjas yra Goudelockas. Jis – Eurolygos lygio krepšininkas, – kalbėjo Čanakas, taip pat išsiplėtęs apie kitus netenkinusius žaidimo aspektus. – Neišnaudojome pražangų protingai, siuntėme juos prie baudos metimų linijos, kai visiškai to nereikėjo. Privalome žaisti protingiau dėl to. Antroje pusėje pralaimėjome kovą dėl atšokusių kamuolių.“

Tuo metu „Ryto“ vairininkas Giedrius Žibėnas po pralaimėjimo vylėsi, jog susižeidęs Martynas Echodas nebūtų patyręs rimtos traumos.

Vilniaus ekipos centras, likus žaisti 4 minutes, susitrenkė koją ir nebegalėjo tęsti rungtynių.

„Man svarbiausia iš šitų rungtynių, jog Martyno Echodo trauma nebūtų rimta. Žaidėme 7 rungtynes per 13 dienų ir svarbiausia buvo išlikti sveikiems bei ketvirtadienio dvikovai būti pasiruošusiems. Už 72 valandų turime kitas rungtynes“, – po nieko nelemiančio pralaimėjo kalbėjo G. Žibėnas.

„Rytas“ ketvirtfinalyje kovos su „Šiauliais“. Tiek panevėžiečiai, tiek vilniečiai pirmąsias serijos rungtynes ketvirtadienį žais namuose.