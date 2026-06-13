Lipdys naują rinktinės veidą

Priims net septynias komandas
„Būsime kitokie, bet nebūsime silpnesni“, – vakar pareiškė Rimas Kurtinaitis.
Nacionalinės rinktinės vyriausiajam treneriui teks spręsti malonų galvosūkį – kaip į žaidimą integruoti iškart du talentingus naujokus iš NBA: Matą Buzelį ir Kasparą Jakučionį.
Vyrų, rezervinės ir šalies jaunimo (iki 20 metų) rinktinių pristatymas Druskininkuose surengtas neatsitiktinai. Šiame kurorte vasaros egzaminams – Europos ir pasaulio čempionatams – rengsis net septynios mūsų šalies skirtingo amžiaus ekipos.
„Džiugu, kad krepšinis grįžta į mūsų miestą. Tinkami sprendimai dėl sporto infrastruktūros leidžia priimti elitinio lygio sportininkus“, – teigė Druskininkų miesto meras Ričardas Malinauskas.
Jaunimas jau pluša
Druskininkuose prakaitą jau lieja vaikinų (iki 20 metų) rinktinė. Dariaus Songailos vadovaujami jaunuoliai liepos 11–19 d. dalyvaus Europos čempionate Slovėnijoje.
Pernai D. Songailos treniruoti dvidešimtmečiai tapo Europos vicečempionais.
Pasak trenerio, suburti visus pajėgiausius kandidatus nebuvo lengva, nes itin daug jų rungtyniauja už Atlanto ir net vasarą turi įsipareigojimų JAV universitetams.
„Logistika nėra lengva, bet asociacija „Lietuvos krepšinis“ padėjo prisikviesti daugumą mus dominančių vaikinų ir sudarė sąlygas sugrįžti kandidatams iš Amerikos ar, pvz., Monako. Turime kelis pernykščius vicečempionus, bet yra ir perspektyvių vyrukų iš aštuoniolikmečių rinktinės. Deja, penki kandidatai negalėjo atvykti iš NCAA“, – teigė D. Songaila.
Buria talentingą rezervą
Rezervinės vyrų rinktinės vairą šiemet laikys Mindaugas Lukošius. Jo auklėtiniai susiburs tik rugpjūčio 10-ąją.
Ši komanda šiemet oficialiuose čempionatuose nedalyvaus, tačiau jai iššūkių netrūks. M. Lukošius dvi savaites treniruočių stovykloje dirbs su NCAA talentais ir jaunais Lietuvos klubų žaidėjais, kurie nepateko į pagrindinę rinktinę.
Rezervininkų laukia išskirtinės akistatos su stipriausiais JAV universitetais. Į Lietuvą atvyks NCAA čempionė Mičigano komanda ir tituluota Arizonos universiteto ekipa, kuriai atstovauja vidurio puolėjas Motiejus Krivas ir puolėjas Paulius Murauskas.
„Subursime labai jauną komandą, kurioje yra krepšininkų, gimusių 2007–2006 m. Stengsimės nukreipti jaunimą pagrindinės rinktinės link, rengsime integracijai“, – svarstė M. Lukošius.
Laukia L. Jameso sūnaus
Pasak asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidento Mindaugo Balčiūno, pajėgiausių JAV universitetų komandų viešnagė Lietuvoje taps istoriniu įvykiu.
„Nebuvo lengva juos pasikviesti, bet pravertė mūsų ankstesnis įdirbis. Trejus metus važinėjome į jų turnyrus Italijoje ir kitur, užmezgėme pažintis. Su Mičigano universitetu šiemet turėjome žaisti Izraelyje, bet regione kilo karas, tad gavome pasiūlymą priimti juos čia“, – dėstė M. Balčiūnas.
Pasak jo, tituluotos universitetų ekipos turėtų atvykti stipriausių sudėčių, įskaitant ir NBA legendos LeBrono Jameso jauniausią sūnų Bryce’ą, kuris atstovauja Arizonos universitetui.
„Yra buvę, kad į kai kurias šalis su sūnumis atvykdavo ir pats LeBronas. Jei Bryce’as atvyks su tėčiu, tai svečių reikalavimai mums, organizatoriams, bus itin aukšti. Šiuo metu į Lietuvą atvykusi amerikiečių delegacija irgi kelia aukštus reikalavimus. Pvz., Vilniuje jiems tiko tik vienas viešbutis. Kita vertus, mes jau įrodėme, kad galime būti jų patikimi partneriai. Mums labai svarbi ir sportinė šio vizito dalis. Jei mūsų rinktinių treneriai matys daug naudos iš tų rungtynių, tai tęsis ne vienus metus“, – pabrėžė asociacijos „Lietuvos krepšinis“ vadovas.
Žaidimas greitės
Pagrindinė vyrų rinktinė rinksis birželio 22-ąją Birštone. Treneris R. Kurtinaitis vakar pateikė jau glaudesnį kandidatų sąrašą, kuriame – penkiolika pavardžių.
Birželio 28-ąją Šiauliuose mūsiškiai sužais kontrolines rungtynes su Ukrainos nacionaline komanda, o liepos 2-ąją Klaipėdoje laukia pasaulio čempionato atrankos tęsinys – akistata su Didžiosios Britanijos krepšininkais. Pirmą vadinamąjį vasaros langą ir visą atrankos etapą lietuviai uždarys liepos 5-ąją mūšiu išvykoje su italais.
Rugpjūčio 20-ąją Kaune, „Žalgirio“ arenoje, numatytos kontrolinės rungtynės su estais.
„Pavyko suburti kitokią komandą, bet ir laiko pasirengti varžyboms – kur kas daugiau nei anksčiau. Turime skambių pavardžių, žiūrėsime, kaip seksis jas sulipdyti į darnų kolektyvą“, – sakė R. Kurtinaitis.
– Treneri, kaip keisis rinktinės žaidimo braižas palyginti su praeitų metų Europos čempionatu?
– Turėsime žaisti kitaip. Manau, kad su K. Jakučioniu neturėsime daug problemų, nes jis augęs Lietuvoje ir Barselonos klubo jaunimo sistemoje, tad supranta europinį krepšinį. M. Buzelio situacija kiek kitokia. Jam teks laikytis daugiau žaidimo disciplinos nei NBA ir jis su tuo sutinka. Matas pats nori kuo greičiau išmokti europinio krepšinio. Manau, kad mūsų žaidimas turėtų greitėti. Be to, turėsime gerą lanko saugotoją Joną Valančiūną. Norėsime pasinaudoti ir šiuo koziriu.
– Ar su asistentais ir rinktinės vadovais trumpindami anksčiau paskelbtą išplėstinį kandidatų sąrašą dabar ko nors pasigendate?
– Atsisakius Edgarui Ulanovui ir Arnui Butkevičiui, iškvietėme Regimantą Miniotą. Su mūsų senbuviais išsamiai pakalbėjome, jokių nesutarimų nėra, nors jie būtų tikrai pravertę. Gal būtų naudingi ir NCAA žaidžiantys M. Krivas, P. Murauskas, bet yra kitų priežasčių, kodėl jie neatvyks. Dabar mums reikia daugiau patirties.
– Kodėl jūsų sąraše nėra Deivido Sirvydžio ir Luko Ulecko?
– Jiems būtų gerai žaisti rinktinėje. Tikėjausi, kad jie bus, bet neišreiškė tokio noro. Priežasčių nežinau.
– Ar jūsų širdis džiaugiasi, kad šiemet rinktinei atstovaus tiek mūsų ryškių jaunųjų talentų?
– Neseniai kalbėjomės apie tai Roku Jokubaičiu, atsigaunančiu po traumos. Jis pasakė vyriškai: treneri, išlaukime, kol jie subręs. Smagu, kad auga nauja gera karta. Galbūt jai dar trūksta patirties, bet už kelių metų turėsime pajėgią rinktinę. Mes visi suprantame rinktinei tenkančią atsakomybę, žinome, kaip Lietuva laukia mūsų pasaulio čempionate.
Kandidatai
Vyrų rinktinės kandidatai: Arnas Velička, Donatas Tarolis (abu – Klaipėdos „Neptūnas“), Kasparas Jakučionis (Majamio „Heat“), Augustas Marčiulionis, Ignas Sargiūnas (abu – Vilniaus „Rytas“), Dovydas Giedraitis, Ignas Brazdeikis, Ąžuolas Tubelis (visi – Kauno „Žalgiris“), Margiris Normantas (Bilbao „Surne Basket“), Matas Jogėla (Trento „Dolomiti Energia“), Gytis Radzevičius (Vitorijos „Baskonia“), Matas Buzelis (Čikagos „Bulls“), Marekas Blaževičius (Bursos „Tofas“), Jonas Valančiūnas (Denverio „Nuggets“), Regimantas Miniotas (Pezaro „Victoria Libertas“).
Rezervinės rinktinės kandidatai: Kajus Kublickas (Pietų Dakotos „Coyotes“, NCAA), Titas Sargiūnas („Lipscomb Bisons“, NCAA), Dominykas Stenionis (Valmieros „Glass“, Latvija), Mantas Laurenčikas (Teksaso „Longhorns“, NCAA), Nojus Radžius (Panevėžio „Lietkabelis“), Mantas Juzėnas (Saint Mary’s „Gaels“, NCAA), Kristupas Leščiauskas, Matas Mačijauskas (abu – Klaipėdos „Neptūnas“), Gytis Nemeikša (Havajų „Rainbow Warriors“, NCAA), Nojus Indrušaitis (Kalifornijos „Golden Bears“, NCAA), Ignas Urbonas (Vilniaus „Rytas“), Liutauras Lelevičius (Pietų Karolinos „Clemson Tigers“, NCAA), Justas Stonkus (Kalifornijos „Lancers“, NCAA), Mintautas Mockus (Utenos „Juventus“), Dovydas Butka („Campbell Fighting Camels“, NCAA), Augustinas Kiudulas (Kolorado „Rams“, NCAA), Matas Repšys („Jonava“), Jonas Sirtautas (Lojolos Merilando „Greyhounds“, NCAA), Modestas Kancleris (Vidževano „Elachem“, Italija), Aleksas Bieliauskas (Viskonsino „Badgers“, NCAA).
Jaunimo (iki 20 metų) vaikinų rinktinės kandidatai: Mantas Laurenčikas (Teksaso „Longhorns“, NCAA), Dominykas Grunkis, Jokūbas Rudaitis, Majus Bulanovas (visi – Kauno „Žalgiris“), Kajus Mikalauskas (Arlingtono „Mavericks“, NCAA), Lukas Buinevičius („Saint Andrew’s School“, JAV), Dovydas Buika („Jonava“), Mantas Juzėnas (Saint Mary’s „Gaels“, NCAA), Gantas Križanauskas (Portlando „Vikings“, JAV), Gabrielius Jokubauskas, Adomas Pocius (abu – Vilniaus „Rytas-2“), Kristupas Grybas („Murray State College“, JAV), Matas Šiškauskas („DME Academy“, JAV), Armandas Bancevičius (Vilkaviškio „Perlas“), Kevinas Šacas („Indiana Wesleyan University“, JAV), Titas Lavrinovičius (Kauno „Žalgiris-2“), Martynas Kancevičius („Monaco“).
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