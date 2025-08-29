Lietuvos rinktinė sutriuškino Juodkalniją ir pasiekė dar vieną Europos čempionatų rekordą

Lietuvos rinktinė po pirmojo kėlinio pirmavo 26:15, o po antrojo – 47:28. Po trijų kėlinių Lietuva pirmavo daugiau nei užtikrintai (66:45), o ketvirtajame kėlinyje skirtumas pasiekė 32 taškus (82:50).
Šiose rungtynėse Lietuvos rinktinė pagerino visų laikų Europos čempionatų rezultatyvių perdavimų rekordą. Iš viso R. Kurtinaičio auklėtiniai išdalino 35 perdavimus. Ankstesnis rekordas 2001 m. buvo pasiektas Jugoslavijos rinktinės (33 perdavimai).
Prie naujojo rekordo labiausiai prisidėjo Rokas Jokubaitis, kuris išdalino 12 rezultatyvių perdavimų, o pats pelnė 21 tašką.
Priminsime, kad pirmosiose rungtynėse Lietuva atkovodama 57 kamuolius pagerino visų laikų atkovotų kamuolių rekordą Europos čempionatuose.
Rungtynėse su Juodkalnija taškus pelnė visi 12 Lietuvos rinktinės krepšininkų. Iš viso lietuviai perėmė net 17 kamuolių. Palyginimui, Juodkalnija perėmė 5 kamuolius.
Lietuviai šįkart ženkliai geriau atakavo iš toli ir pataikė 9 tritaškius iš 22 (41 proc.). Prie to labiausiai prisidėjo Jonas Valančiūnas, kuris realizavo 3 iš 4 tritaškių. Iš viso Lietuvos rinktinės kapitonas pelnė 19 taškų.
Šiose rungtynėse Jonas Valančiūnas pagal atkovotus kamuolius Europos čempionatų istorijoje susilygino su Prancūzijos legenda Borisu Diaw. Dabar abu krepšininkai turi po 314 atkovotų kamuolių ir dalijasi 3 vietą.
Artimiausias rungtynes lietuviai žais jau šeštadienį, kai susitiks su Pasaulio taurės čempionais Vokietijos krepšininkais. Šių rungtynių pradžia 13:30 val., o jas tradiciškai galėsite stebėti per TV3 ir „Go3“.
