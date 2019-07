Lietuvos jaunių krepšinio rinktinė dramatiškai žengė į ketvirtfinalį

Aštuntfinalio susitikime lietuviai trečiadienį 56:54 (20:16, 16:11, 12:2, 8:25) nugalėjo Serbijos komandą.

Lietuviai dominavo pirmuosius tris kėlinius ir varžovams per 30 min. leido įmesti vos 29 taškus. Per trečiąjį kėlinį serbai „sukrapštė“ vos du taškus ir Lietuvos krepšininkai pirmavo 48:29. Ketvirtajame kėlinyje serbai spurtavo ir ėmė pavojingai artėti. 6 taškus per keletą sekundžių pelnę serbai sumažino atsilikimą iki dviejų taškų ir vėliau turėjo porą galimybių išlyginti arba persverti rezultatą. Visgi lietuviai apsigynė ir šventė pergalę.

Tomo Gaidamavičiaus treniruojamai Lietuvos rinktinei 11 taškų pelnė Modestas Kancleris, 9 - Lukas Kreišmontas, 8 - Ąžuolas Tubelis (14 atk. kam.), po 7 - Adas Šimonis bei Adomas Sidarevičius.

Lietuvos krepšininkai pataikė vos 5 tritaškius iš 29 (17,24 proc.).

Ketvirtfinalyje lietuviai žais su Graikijos-Suomijos poros nugalėtojais.