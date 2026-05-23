Lietuviai egzaminuos JAV studentus

Žais penkerias rungtynes
Ateinančią vasarą mūsų šalyje viešės ne vien JAV studentų (NCAA) čempionai – Mičigano universiteto „Wolverines“ krepšininkai, bet ir NCAA finalo ketverto dalyvė Arizonos universiteto „Wildcats“ komanda.
Arizonos ekipa rugpjūčio 19-ąją Jonavoje išmėgins jėgas su Lietuvos vyrų rezervine rinktine, 20 d. Kėdainiuose – su Ukrainos nacionaline komanda ir 22 d. Alytuje – su pagrindine mūsų šalies rinktine.
Šį sezoną „Wildcats“ gretose buvo Kauno „Žalgirio“ auklėtinis Motiejus Krivas, praeityje šiai ekipai yra atstovavę Robertas Javtokas, Ąžuolas Tubelis.
23 d. ir 24 d. numatytos „Wolverines“ rungtynės su Lietuvos vyrų krepšinio pagrindine ir rezervine rinktinėmis.
25 d. NCAA čempionai iš mūsų šalies išvyks į Kroatiją, kur 27 d. žais su Belgrado „Mega Superbet“ (Serbija).
Komandos „Wolverines“ marškinėlius yra vilkėję Nikas Stauskas, Ignas Brazdeikis.
Ypatinga patirtis
„Mums didžiulė garbė atvykti į Lietuvą. Ne tik todėl, kad tai ypatinga šalis su nuostabiais žmonėmis, bet ir dėl to, kad Lietuva gyvena krepšiniu taip pat, kaip ir Arizonos sirgaliai“, – sakė „Wildcats“ vyriausiasis treneris Tommy Lloydas.
„Lietuva turi nepaprastai turtingą krepšinio istoriją, todėl galimybė susitikti su šios šalies komandomis mums labai įdomi. Be to, mūsų žaidėjai susipažins su kitos pasaulio dalies krepšiniu, tai ypatinga patirtis“, – pabrėžė „Wolverines“ strategas D. May’us.
„NCAA rungtyniauja talentingiausi jaunieji planetos krepšininkai. Labai laukiame galimybės pasivaržyti su jų lyderiais“, – sakė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis.
„Sieksime, kad bendradarbiavimas su NCAA universitetų komandomis taptų tradicinis“, – reziumavo asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas.
Lietuva gyvena krepšiniu taip pat, kaip ir Arizonos sirgaliai.
Arenoje – 72 111 žiūrovų
Šiemet NCAA finalo ketverto varžybų pusfinalyje Mičigano universiteto studentai 91:73 nugalėjo Arizonos atstovus.
Mačą Indianapolio „Lucas Oil Stadium“ arenoje stebėjo 72 111 žiūrovų. „Wildcats“ komandai M. Krivas pelnė 11 taškų, šešis kartus atkovojo kamuolį.
Finale „Wolverines“ krepšininkai 69:63 palaužė Konektikuto universiteto „Huskies“ ekipą.
Naujausi komentarai