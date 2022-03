„Lietkabelio“ krepšininkai Badalonoje patyrė nesėkmę

Dvikovos pradžioje „Lietkabelis“ dar pirmavo 3:2, bet šeimininkai pelnė 8 taškus be atsako – 10:3. Panevėžiečiai greitai stabilizavo situaciją ir priartėjo – 10:13. Svečiai net turėjo galimybę išlyginti rezultatą (15:18), bet Kasparo Bėrzinio tritaškis skriejo pro šalį, o „Joventut“ per likusį laiką pelnė 6 taškus be atsako – 24:15.

Antrąjį ketvirtį Nenado Čanako auklėtiniai pradėjo 6 taškais iš eilės – 21:24. Nors „Joventut“ vėl buvo truktelėjusi į priekį (30:24), čia pat mūsiškiai priartėjo – 30:31. Vis dėlto nežymiai pirmąją mačo dalį geriau baigė Ispanijos klubas – 36:32.

Po didžiosios pertraukos „Joventut“ laimėjo atkarpą 9:2 ir pirmą kartą susitikime įgijo dviženklį pranašumą – 45:34. Toliau šeimininkai nemažino apsukų ir pridėjo dar 6 taškus be atsako – 51:34. Nors „Lietkabeliui“ pavyko kiek išjudinti puolimą, bet skirtumo tai nesumažino – 39:58.

Lemiama atkarpa prasidėjo „Lietkabelio“ atkarpa 8:0 – 47:58. Tuo skirtumo mažinimas ir pasibaigė, kadangi varžovai atsakė 7 taškais iš eilės (65:48) bei įtvirtino pergalę.

„Joventut“: Ante Tomičius 14, Brandonas Paulas 12, Vladimiras Brodziansky 11, Pau Ribas 8.

„Lietkabelis“: Džordže Gagičius 12 (6 atk. kam.), Kasparas Bėrzinis 8, Gediminas Orelikas 7 (1/7 tritaškiai), Kristupas Žemaitis 6.