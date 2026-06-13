Iš Lenkijos – be medalių, tačiau ne autsaideriai

Čempionams neprilygo
Trenerio Rolando Jakučio vadovaujama komanda Liubline (Lenkija) du kartus sutriuškino Kenijos atstovus (105:32 ir 106:27), tačiau pralaimėjo pasaulio čempionų titulą gynusiems amerikiečiams (48:79), argentiniečiams (79:85) ir du kartus italams (57:93 ir 67:91).
„Kartais atrodė, kad žaidžia studentų ir moksleivių komandos. Nesėkmę lėmė tai, kad nesilaikėme sutarto plano – stabdyti varžovų greitas atakas, neleisti jiems įgyti didelės persvaros“, – po mačo su JAV krepšininkais, kurie pirmą kėlinį laimėjo net 23:4, sakė R. Rakutis.
Mūsiškiai savo ruožtu atsigriebė per rungtynes su Kenijos ekipa – vieną pirmos dvikovos kėlinį laimėjo 43:1, antro susitikimo – 29:5.
Afrikiečiai pralaimėjo visus pasaulio čempionato mačus, ypač skaudžiai – italams (19:136).
Parodė charakterį
Deja, nesėkmingai susiklostė ketvirtfinalio akistata su argentiniečiais. Ketvirtą kėlinį likus žaisti keturias minutes, lietuviai buvo persvėrę rezultatą savo naudai – 73:72, tačiau varžovai susigrąžino iniciatyvą.
„Tai buvo mūsų geriausios rungtynės. Žaidėjai parodė tvirtą charakterį – atsilikdami 17 taškų sugebėjome atsitiesti. Deja, lemiamam šturmui pritrūkome penkias pražangas surinkusio vieno lyderių Kajaus Šimanausko“, – kalbėjo R. Rakutis.
Paskutinį mūšį dėl penktos vietos Lietuvos krepšininkai 67:91 pralaimėjo italams.
Mūsiškiai padarė 21 klaidą, varžovai – 12. Be to, Italijos ekipos žaidėjai taikliau mėtė tritaškius – atitinkamai 38 proc. (8/21) ir 19 proc. (5/26), atliko daugiau rezultatyvių perdavimų – 21 ir 10.
Parodėme charakterį – atsilikdami 17 taškų sugebėjome atsitiesti.
Rotacija – nelygiavertė
Mūsų šalies komandą sudarė K. Šimanauskas, Kajus Jodkonis, Nojus Gaviniauskas, Benas Šimanauskas, Nedas Kubilius, Matas Bareikis, Patrikas Širvys, Šarūnas Karneckas, Nikas Dobilas, Vaidas Voroneckis, Deimantas Girčys, Nojus Dičiūnas.
„Manau, kad užimta vieta atspindi mūsų pajėgumą. Rinktinė – jauniausia, stokojome patirties, fiziškumo, tuo metu kai kurių varžovų, pavyzdžiui, italų komandoje buvo šeši krepšininkai, atstovaujantys ir savo šalies nacionalinei vyrų ekipai. Mūsų pagrindinis starto penketas (B. Šimanauskas, K. Jodkonis, N. Kubilius, N. Dobilas, K. Šimanauskas – red. past.) – stiprus, konkurencingas, tačiau žaidėjų rotacija, deja, kol kas nelygiavertė“, – reziumavo R. Rakutis.
Šiandien finaluose varžysis JAV ir Ukrainos vaikinai ir šių šalių merginos.
Istoriniai įrašai
Klausos negalią turinčio jaunimo 1-asis pasaulio krepšinio čempionatas buvo surengtas 2010-aisiais taip pat Liubline. Tąkart Lietuvos vaikinų ir merginų rinktinės iškovojo sidabro medalius (auksas teko amerikiečiams).
2014-aisiais Samsune (Turkija) mūsų šalies krepšinininkės pelnė bronzą, krepšininkai užėmė ketvirtą vietą (mažajame finale 80:81 pralaimėjo Izraelio atstovams).
2018-aisiais Vašingtone (JAV) lietuviai tarp prizininkų nepateko – vaikinai liko šešti (dvikovą dėl penktos vietos 67:74 pralaimėjo ukrainiečiams).
2024-aisiais Buenos Airėse (Argentina) Lietuvos krepšininkų rinktinė buvo ketvirta (medalius išsidalijo JAV, Dominikos Respublikos ir Ukrainos komandos, mūsiškiai mačą dėl 3-ios vietos 46:59 pralaimėjo ukrainiečiams).
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