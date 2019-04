Krepšinio veteranai skaičiuoja pergales ir nesėkmes

Rungtyniauja moterų (per 40 metų, per 45-erių ir per 50 metų amžiaus grupių) bei vyrų (per 40, per 45-erių, per 50 ir per 60 metų) ekipos.

Dvi pergales iškovojo Kauno "Versan" (40+) krepšininkės: 76:26 įveikė "Šeduvos malūno" komandą ir 90:36 - "FFEMAR" (Argentina). Nugalėtojų gretose rezultatyviu žaidimu išsiskyrė Lina Gritė, Ligita Kinkevičienė, Birutė Brovkienė.

"Kėdainių" vyrai (40+) 77:48 įveikė varžovus iš Madrido ir 94:77 - Kauno "Roviniją", kuriai atstovauja žinomas ortopedas traumatologas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) profesorius Rimtautas Gudas.

Vilniaus "Salilitos" krepšininkai (60+) savo grupėje 85:54 nugalėjo "Yugra" (Rusija) ekipą ir 78:30 - Tarptautinės krepšinio veteranų asociacijų federacijos (FIMBA) rinktinę (jos sudėtyje yra lietuvių). "Salilitos" gretose - buvusios legendinės "Statybos" žaidėjai Rolandas Penikas, Vytenis Urba.

Atkakliai susiklostė Kauno derbis (50+): "Patvankos" ekipa 88:84 įveikė "LT United". Nugalėtojams po 25 taškus pelnė Ramūnas Juška ir Irmūnas Juškys, 16 - Arvydas Venclovas, 14 - Rolandas Skaisgirys. Pralaimėjusiųjų lyderis buvo Rimantas Mincė - 30 taškų.

Pasaulio lygos varžybos baigsis rytoj.