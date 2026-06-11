Krepšinio finalų scenarijai – skirtingi

34-oji pergalė iš eilės
LKL, kurią remia „Betsson“, didžiajame finale Kauno „Žalgiris“ svečiuose 100:69 sutriuškino Utenos „Juventus“ komandą ir serijoje iki trijų pergalių pirmauja jau 2:0.
Trečia ir galimai paskutinė šių ekipų akistata vyks rytoj Kaune.
„Juventus“ strategams ir žaidėjams antrą kartą nepavyko rasti recepto, kaip sustabdyti žalgiriečius. Kauniečių pergalė Utenoje – 34-oji iš eilės šį LKL sezoną.
Šįkart „Žalgirio“ krepšininkai prasčiau nei aikštės šeimininkai mėtė tritaškius (atitinkamai 6/19 – 32 proc. ir 7/14 – 50 proc.), tačiau pranoko varžovus dvitaškiais (31/47 – 66 proc. ir 17/45 – 38 proc.), laimėjo kovą dėl kamuolio (44:22), atliko daugiau rezultatyvių perdavimų (25:14).
„Mūsų pranašumo faktoriai – fiziškumas, ilgesnis žaidėjų suoliukas, ūgio persvara po krepšiais. Tuo ir naudojamės“, – sakė „Žalgirio“ strategas Tomas Masiulis.
„Kol kas nesugebu parengti komandos kovai. Jei žinočiau atsakymą, turbūt taip nežaistume. Tikrai nenorime, kad serija pasibaigtų 30-ies taškų pralaimėjimais“, – kalbėjo „Juventus“ vyriausiasis treneris Laimonas Eglinskas.
„Lietkabelio“ revanšas
Panevėžio „Lietkabelis“, išvykoje pralaimėjęs (73:86) pirmas mažojo finalo rungtynes Klaipėdos „Neptūnui“, savo arenoje atsirevanšavo – 80:68.
Šiandien uostamiestyje – trečia dvikova, o ketvirta numatyta šeštadienį „Kalnapilio“ arenoje.
Anot „Lietkabelio“ stratego Nenado Čanako, atsitiesti pavyko dėl energijos, didelio noro laimėti ir žaidėjų charakterių.
„Tokių dalykų negalima išsireikalauti per prievartą“, – pabrėžė N. Čanakas.
„Po varžybų lengva vertinti, kas ką aikštėje padarė gerai ar nekaip. Akcentus reikia sudėlioti prieš rungtynes. Šįkart aš, matyt, tai atlikau ne taip, kaip reikėjo“, – svarstė „Neptūno“ vyriausiasis treneris Gediminas Petrauskas.
Trijulė – Europos turnyre
Eurolygos valdyba patvirtino, kad ateinantį sezoną Europos taurės turnyre dalyvaus ne 20 klubų, bet 32.
Lietuvai atstovaus „Neptūnas“, „Lietkabelis“ ir „Šiauliai“.
Komandos bus suskirstytos į keturias grupes po aštuonias. Šešiolika ekipų pateks į atkrintamąsias varžybas, kurias sudarys aštuntfinaliai, ketvirtfinaliai, pusfinaliai ir finalai. Visi šie mačai bus žaidžiami iki dviejų pergalių.
Praeitą sezoną klaipėdiečiai A grupėje buvo aštunti, panevėžiečiai B grupėje – devinti ir į aštuntfinalį nepateko.
„Šiaulių“ krepšininkai į Europos taurės turnyrą grįš po ilgokos pertraukos – pastarąjį kartą jame dalyvavo 2011-aisiais (C grupėje pralaimėjo visas šešerias rungtynes Ispanijos, Ukrainos ir Juodkalnijos atstovams).
Rezultatai
„Juventus“–„Žalgiris“ 69:100 (13:24, 17:29, 17:23, 22:24). Utenos sporto centras, 3 124 žiūrovai. P. Valinskas 17 taškų, M. Lewisas 16 (5 atkovoti kamuoliai, 4 klaidos) / Ą. Tubelis 20 taškų (9/10 dvitaškių, 6 atkovoti kamuoliai, 30 naudingumo balų), M. Wrightas 15, E. Ulanovas 13 (9 atkovoti kamuoliai), N. Williamsas-Gossas (7 rezultatyvūs perdavimai) ir D. Sirvydis (2/2 tritaškių) po 10. Pirmos rungtynės – 75:107. Didžiojo finalo serija – 0:2.
„Lietkabelis“–„Neptūnas“ 80:68 (18:28, 13:13, 25:13, 24:14). Panevėžys, „Kalnapilio“ arena, 1 952 žiūrovai. K. Kullamae 19 taškų, J. Furmanavičius 14 (3/5 tritaškių, 6 atkovoti kamuoliai), D. Bičkauskis 13, N. Radičevičius 10 (5 rezultatyvūs perdavimai) / D. Tarolis 16 taškų (6 atkovoti kamuoliai), R. Lomažas 14 (1/5 tritaškių), H. Cleary 11 (3/4 tritaškių). Pirmos rungtynės – 73:86. Mažojo finalo serija – 1:1.
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