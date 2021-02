A. Milaknį praradęs „Žalgiris“ palaužė „Pieno žvaigždes“

Aikštės šeimininkai kovą pradėjo be Luko Lekavičiaus ir Joffrey Lauvergne‘o, o mačo eigoje prarado ir Artūrą Milaknį, tačiau įsirašė 15-ąją pergalę per 17 turų. „Pieno žvaigždėms“, atkakliai besipriešinusioms tris kėlinius, tai buvo 11 nesėkmė per 19 rungtynių ir 6-oji per 7 pastaruosius mačus.

Nors svečiai turnyro lentelėje užima 5-ąją vietą bei jau jaučia Klaipėdos „Neptūno“, taip pat turinčio 8 pergales, kvėpavimą į nugarą, jie Kaune nesikuklino. Antrajame kėlinyje po dviejų Karolio Giedraičio metimų jie pasiekė net dviženklę persvarą (41:30). Per pertrauką gerokai velnių gavę šeimininkai iškart spurtavo ir pasivijo svečius (50:50). Bet LKL čempionų išbandymai tuo nesibaigė – netrukus aikštę paliko stipriai petį susitrenkęs A. Milaknis, o dėl penkių asmeninių pražangų ant suolo sėdo ir Nigelas Hayesas. Tuo pasinaudoję pasvaliečiai vėl atitrūko (57:50). Tačiau tada savo svarų žodį tarė Marius Grigonis ir kauniečiai vėl persvėrė rezultatą (62:59). Prieš paskutinįjį ketvirtį „Žalgiris“ jau buvo priekyje 72:67, o Marekas Blaževičius, M. Grigonis bei kiti padėjo ramiai užbaigti mačą dviženkliu pranašumu.

M.Grigonis sužaidė geriausias LKL rungtynes per visą karjerą. Gynėjas surinko 26 taškus bei 36 naudingumo balus. Įspūdinga buvo ir Thomaso Walkupo statistika, gynėjas buvo arti trigubo dublio – 10 taškų, 8 atkovoti kamuoliai, 11 rezultatyvių perdavimų ir 26 naudingumo balai. Martinas Gebenas pridūrė 15 taškų, N. Hayesas ir Augustine'as Rubitas po 10, M. Blaževičius 9, Rokas Jokubaitis 7 (7 rez. perd.).

Pralaimėjusiems J. Manigat 16 taškų, K. Giedraitis ir B. Mirkovičius (23 naud. bal.) po 14, Danielis Amigo 10, Tomas Lekūnas 9, Andreja Milutinovičius 7.

„Jie pelnytai laimėjo, o mes statistikos grafose atrodome ne taip gerai, kaip norėtume. Ypatingai liūdina daug „Žalgirio“ rezultatyvių perdavimų, iš ko gavome daug lengvų taškų. Buvo ir gerų momentų, privalome už jų kabintis“, - po dvikovos svarstė svečių vairininkas Gediminas Petrauskas.