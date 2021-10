Kauno „Žalgiris“ klimpsta Eurolygos turnyro liūne: iš duobės kapstysis per vokišką lieptą

Kauno "Žalgiris" kuo toliau, tuo giliau klimpsta Eurolygos turnyro liūne. Vieną prasčiausių startų per daugelį metų fiksuojantys Lietuvos čempionai šią savaitę turės šansą atsispirti nuo dugno. Ketvirtadienį jų laukia akistata namuose su likimo draugu – taip pat visas rungtynes pralaimėjusiu Miuncheno "Bayern".

Lygiai prieš metus vadovaujami Martino Schillerio žalgiriečiai stulbino krepšinio žinovus įsitvirtinę pirmojoje Eurolygos vietoje. Šiemet po tokios pat atkarpos jie rikiuojasi paskutiniai – aštuoniolikti. Pralaimėjimas 68:83 4-ajame ture išvykoje Pirėjo "Olympiakos" neįkvėpė nei naujojo trenerio Jure's Zdovco, nei pačių krepšininkų. Vis dėlto Graikijoje kauniečiai sužaidė geriausią kėlinį šį sezoną, o Emmanuelis Mudiay pagaliau pademonstravo, dėl kokių savybių ne vieną sezoną praleido NBA klubuose.

"Per pirmąją rungtynių dalį pademonstravome nuostabų žaidimą, bet paskui parodėme kitą veidą. Nuo aukšto lygio krepšinio iki visiškos kapituliacijos. Normalu, kad negali tikėtis, jog tokį žaidimą rodysime visas 40 minučių, bet kai pradėjome griūti, mes tiesiog sustingome", – pripažino J.Zdovcas.

"Situacija bloga, bet mes nepasiduosime", – pažadėjo Mantas Kalnietis.

Po 4-ojo turo "Žalgiris" lieka prasčiausią įmestų ir praleistų taškų santykį turinčia komanda. Tiesa, nedaug geresni ir jų kaimynystėje įsitaisiusio Eurolygos čempiono Stambulo "Anadolu Efes" rodikliai.

"Nežiūrėkime į "Anadolu Efes", koncentruokimės į savo problemas. Turkai turi tiek potencialo, kad tikrai pakils į aukštesnes pozicijas, o mūsiškiams teks spręsti kur kas sunkesnes užduotis", – įsitikinęs buvęs "Žalgirio" įžaidėjas Vidas Ginevičius.

"Atėjus naujam treneriui pasijuto impulsas žalgiriečių žaidime. Pirmoji rungtynių Pirėjuje pusė tą ir parodė. Tačiau per savaitę tokios košės nepakeisi. Pats J.Zdovcas prisipažino, kad dar nejaučia komandos", – dėstė Prienų "Labas GAS" ekipos trenerių štabe dirbantis V.Ginevičius.

Atėjus naujam treneriui pasijuto impulsas žalgiriečių žaidime. Tačiau per savaitę tokios košės nepakeisi.

– J.Zdovcas neslepia kritiniais momentais dar neatrenkantis derinių, priimantis klaidingus sprendimus. Ar tai – vien tik darbo patirties Eurolygoje trūkumas?

– Žinoma, tai yra aukščiausias įmanomas lygis Europoje. Kaip ir žaidėjams, taip ir treneriui reikia prie jo įprasti. Meistriškumo lygis, žaidimo intensyvumas čia skiriasi nuo lygų, kur pastaraisiais metais dirbo J.Zdovcas (Prancūzijos, Kroatijos, Slovėnijos, Graikijos, Turkijos čempionatai – aut. past.). Be to, Eurolygoje neužtenka gerai žinoti savo žaidėjų galimybes. Privalai idealiai išstudijuoti ir varžovus, kad žinotum, kokį sprendimą priimti vienoje ar kitoje situacijoje. J.Zdovcas to dar nespėjo padaryti. Kitas dalykas, kad slovėnas yra gana patyręs specialistas, gan neblogai dirbo savo šalies rinktinėje. Manau, kad teigiamą jo įtaką turėtume pajusti. Problema tik ta, kad visi laukia greitų rezultatų, o jie taip greit nesilipdo.

– Žalgiriečių situaciją komplikuoja ir pagrindinio "centro" Joffrey Lauvergne’o trauma. Susižeidė ir Paulius Jankūnas, pridėkime ir Janio Strelnieko sveikatos problemas. Klubui teks labai skubiai ieškoti dar vieno aukštaūgio.

– Manau, "Žalgiris" kai kurias situacijas turėjo numatyti iš anksto. Akivaizdu, kad 37-erių P.Jankūnas negali tempti visas rungtynes. Jis labai patyręs, bet dabar negali būti pagrindiniu vidurio puolėju. Gerai, kad Pirėjuje prabilo Marekas Blaževičius. 9 taškai ir 8 atkovoti kamuoliai – solidus pasirodymas. Keista, kad M.Schilleris jam neleido pasireikšti praėjusį sezoną. Bet dar vieno aukštaūgio vis tiek reikia.

Taikinys: galimu kauniečių pirkiniu įvardijamas jau anksčiau juos dominęs I.Wainrightas (su kamuoliu), ką tik palikęs NBA klubą. / USA Today Sports nuotr.

– Antras rungtynes iš eilės solidžiai atrodo Joshas Nebo. Pirėjuje prie puolėjo prisidėjo ir pagaliau iššovęs E.Mudiay. Ar galima sakyti, kad sezono pradžioje paskubėjome nurašyti brangiausią "Žalgirio" pirkinį?

– Dėl J.Nebo jau kaip ir viskas aišku. Jis įrodė, kad jo atletiškumas, mąstymas aikštėje "Žalgiriui" duos naudos. E.Mudiay situacija kol kas kitokia. Įžaidėjas sužaidė pirmas geras rungtynes. Jei paskui bus dar dvi tokios pat – tada galima teigti, kad jis pritampa Eurolygoje. Bet jei jis ir toliau taip banguos, galvos skausmas treneriams liks.

– Kauniečiai ir toliau lieka paskutinėje Eurolygos vietoje. Šią savaitę laukia akistata su "Bayern". Gal pagaliau pavyks nutraukti tą nelemtą pralaimėjimų seriją?

– "Bayern" nėra tokia prasta komanda, kaip rodo jos rezultatai. Tai komanda, turinti charakterį ir galinti kandžiotis. Bet savoje arenoje, padedami sirgalių, kauniečiai turėtų atidaryti pergalių sąskaitą. Bent aš tuo tikiu.

Statistika

"Olympiakos"–"Žalgiris" 83:68 (12:23, 24:16, 27:10, 20:19). Pirėjas, Taikos ir draugystės arena, be žiūrovų.

"Olympiakos": K.Sloukas 17 taškų (5 atkovoti kamuoliai), G.Larentzakis 13 (3/4 tritaškių), S.Vezenkovas 12 (6 atk. kam.), K.Papanikolaou 10, T.Dorsey, G.Printezis (7 atk. kam.) ir Sh.McKissicas po 7, T.Walkupas 6 (4 rez. perd.), M.Fallas 4.

"Žalgiris": E.Mudiay 19 (4 rez. perd.), A.Milaknis 14 (4/5 tritaškių), J.Nebo 12 taškų (5/5 dvitaškių), M.Blaževičius 9 (8 atk. kam., 13 min.), T.Cavanaugh 8, M.Kalnietis 6 (7 rez. perd.), (N.Giffey, L.Lekavičius, E.Ulanovas ir K.Lukošiūnas taškų nepelnė).

Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 17/38 (45 proc.) ir 16/33 (49 proc.), tritaškių – 14/28 (50) ir 7/24 (29), baudų metimų – 7/14 (50) ir 15/19 (79). Atkovota kamuolių – 41 ir 33, perimta – 4 ir 3. Rezultatyvūs perdavimai – 15 ir 18. Klaidos – 9 ir 12.

Turnyro lentelė

1. "Barcelona" 4 0 +40

2. "AX Armani Olimpia" 4 0 +39

3. "Olympiakos" 3 1 +46

4. "Real" 3 1 +38

5. ASVEL 3 1 +10

6. CSKA 3 1 +6

7. "Zenit" 3 1 +5

8. "Fenerbahce" 2 2 +25

9. "Crvena zvezda" 2 2 +18

10. "Monaco" 2 2 +4

11. "Maccabi" 2 2 –14

12. "Baskonia" 2 2 –33

13. ALBA 1 3 –26

14. "Panathinaikos" 1 3 –33

15. "Uniks" 1 3 -37

16. "Bayern" 0 4 –20

17. "Anadolu Efes" 0 4 –23

18. "Žalgiris" 0 4 –45