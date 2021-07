Kauno „Žalgirio“ biudžetas bus mažesnis, daugiau šansų – jaunimui

Penktadienį "Žalgirio" vadovas pateikė praeito sezono finansinę ataskaitą ir pasidalijo ateities gairėmis.

Anot P.Motiejūno, pajamos sudarė 7,8 mln. eurų (buvo planuota 9,2 mln.), faktinės išlaidos – 9,1 mln. eurų. Labiausiai biudžetas nukentėjo dėl nesurinktų pajamų už bilietus: vietoj planuotų 2,6 mln. eurų – vos 0,4 mln. eurų.

Tačiau svaresnę paramą suteikė rėmėjai ir partneriai: tikėtasi 1,7 mln. eurų, o gauta 1,9 mln. eurų. Didžiausią pajamų dalį sudaro Kauno miesto savivaldybės parama – 2,6 mln. eurų.

"Žalgirio" planuojamas kito sezono biudžetas – 6,8 mln. eurų, iš jų apie 5 mln. eurų bus skirta žaidėjų ir trenerių atlyginimams.

– Kalbų dėl didesnės Kauno miesto savivaldybės paramos nėra. Esame be galo dėkingi, kad parama nesumažinta, dialogas su miesto vadovybe – puikus. Dėkojame už palaikymą, bet suprantame, kad esame ne vien savo miesto, bet ir Lietuvos komanda. Manome, kad miestas padeda maksimaliai, pagal išgales. Labiau kalbamės su verslo atstovais, be to, norisi didesnio šalies Vyriausybės, ministerijų indėlio, – sakė P.Motiejūnas.

– Ar turite planą B kitam sezonui?

– Planas gan pesimistinis. Tikimės, kad varžybas stebės vidutiniškai 2 tūkst. sirgalių, planuojame už bilietus surinkti 1 mln. eurų. Ši suma galbūt kažkiek rizikinga. Šiemet nepavyko susitarti su Eurolygos žaidėjų asociacija, kad, atsižvelgus į galimus rungtynių lankomumo suvaržymus, krepšininkų sutartyse būtų numatytos tam tikros algų mažinimo sąlygos, bet dabar šis procesas vyksta.

– Kaip klostosi "Žalgirio" derybos su žaidėjais?

– Mūsų biudžetas mažinamas, tad ir sutartis, kurios jau buvo pasirašytos, ne visais atvejais galime vykdyti. Derybos vyksta, kad surinktume konkurencingą komandą. Su brangesniais žaidėjais tariamės dėl galimybių juos paskolinti kitiems klubams, o išeinantiems sumokėti kompensacijas. Anksčiau mūsų komandoje būdavo keturiolika žaidėjų, iš kurių dvylika – brangūs, o du – jauni. Dabar dešimt žaidėjų bus atitinkančių tą vidurkį ir kiti keturi – iš jaunimo sistemos.

– Ar ketinate vykti į NBA vasaros lygą ieškoti potencialių naujokų?

– Aiškinamės, kaip europiečiams gauti leidimą nuvykti į JAV. Kalbėjomės su treneriu Martinu Schilleriu, kad rugpjūtį pradžioje pažiūrėtume, kas ten vyksta. Nedaug Europos klubų rizikuos, bet mes neturime išeities. Ieškome dviejų žaidėjų.

– Ar svarstote susigrąžinti Edgarą Ulanovą?

– Edgarą mielai priimtume, bet yra finansiniai dalykai, kuriuos galėsime įvykdyti arba ne. Pasakėme, kokios mūsų galimybes, o ar jos jam tinka – spręs pats. Manome, kad Edgarui geriausia vieta – čia. Vieną sezoną tikriausiai būtų galima pakentėti ir gaunant mažesnę algą.