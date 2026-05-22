Kaune ir Šiauliuose – skirtingi scenarijai

Jonavoje bus sunkiau?
Žalgiriečiai užtikrintai pradėjo LKL, kurią remia „Betsson“, ketvirtfinalio iki dviejų pergalių varžybas – namuose 102:82 nugalėjo „Jonavos Hipocredit“ komandą.
Kauniečiai pralaimėjo kovą jonaviečiams dėl kamuolio 34:35, tačiau padarė beveik dukart mažiau klaidų – 7:13.
„Pirmas kėlinys buvo gal šiek tiek įtemptas („Žalgiris“ jį laimėjo 22:17 – red. past.), bet smagu, kad per antrą pradėjome agresyviau gintis ir susikrovėme persvarą, kurią pavyko išsaugoti. Džiaugiamės pergale, bet viskas priešakyje – varžovų aikštėje tikimės sunkių rungtynių“, – sakė Lietuvos čempionų strategas Tomas Masiulis.
Šiandien – antros rungtynės Jonavos arenoje.
Išbandymai Atėnuose
„Žalgirio“ aštuoniolikmečių ekipa, vadovaujama trenerio Roko Kondratavičiaus, vakar startavo Atėnuose prasidėjusiame Eurolygos jaunių turnyre.
Pirma B grupės dvikova – su „Next Generation Team 3SSB“ rinktine, šiandien – akistata su bendraamžiais iš „Barcelonos“, rytoj – su Belgrado „Crvena Zvezda“ jauniais.
A grupėje varžosi Madrido „Real“, Atėnų „Panathinaikos“, Paryžiaus „Pole France INSEP“ ir Liublianos „Cedevita Olimpija“ krepšininkai.
Grupių nugalėtojai gegužės 24-ąją susikaus finale.
„Turėjome gerą mėnesį pasiruošti. Planas, kaip ir pernai, – būti gynybine ir varžovams nepatogia komanda. Mūsų puolimo sistema nesikeičia: norime būti greiti, agresyvūs, gerai besidalijantys kamuoliu. Esame parengę taktinių gudrybių, kuriomis stengsimės nustebinti varžovus. Vaikinai žais su savo amžiaus geriausiais krepšininkais, tad ši galimybė parodys, kas ko vertas. Mūsų tikslas – laimėti, ne vien dalyvauti“, – prieš varžybas sakė R. Kondratavičius.
„Žalgiriui“ atstovauja Kristupas Sabeckas, Stenas Markusas Adamsonas, Gabrielius Krivas, Dovydas Jakštonis, Galius Černeckis, Ignas Štombergas, Joris Sinica, Maksimas Brnovičius, Nojus Mištautas, Rojus Stankevičius, Jokūbas Kukta ir Augustas Kičas.
Džiaugiamės, bet viskas priešakyje – Jonavoje tikimės sunkių rungtynių.
„Šiaulius“ išgelbės revanšas
Duris į LKL čempionato pusfinalį pravėrė Panevėžio „Lietkabelis“, svečiuose 85:84 palaužęs „Šiaulius“.
Ketvirtą kėlinį likus žaisti 20 sekundžių, šiauliečiai pirmavo 84:83. Netrukus rezultatą „Lietkabelio“ naudai dvitaškiu persvėrė Jamelas Morrisas.
Šiandien „Šiauliai“ sieks revanšo Panevėžyje.
Vakar pirmas ketvirtfinalio rungtynes žaidė Klaipėdos „Neptūnas“ ir „Gargždai“, Utenos „Juventus“ ir Vilniaus „Rytas“.
Vienas „Neptūno“ lyderių Arnas Velička tapo naudingiausiu (MVP) reguliariojo sezono krepšininku. Vos vieną mačą iš 32 praleidęs atakų organizatorius pelnė vidutiniškai po 14,4 taško, atliko po septynis rezultatyvius perdavimus, atkovojo po keturis, perėmė po 1,5 kamuolio ir pelnė 21,5 naudingumo balo (šis skaičius – didžiausias lygoje nuo pat 2008–2009 m. sezono).
Rezultatai
„Žalgiris“–„Jonava Hipocredit“ 102:82 (22:17, 31:18, 24:17, 25:30). 2 111 žiūrovų. M. Wrightas 18 taškų (6 atkovoti kamuoliai), D. Sleva 17 (3/5 tritaškių), Ą. Tubelis 14 / O. Carteris 15 taškų (3/5 tritaškių), L. Kreišmontas (7 atkovoti kamuoliai) ir T. Rutherfordas (10 atkovotų kamuolių) po 12. Ketvirtfinalio serija – 1:0.
„Šiauliai“–„Lietkabelis“ 84:85 (20:22, 23:23, 19:26, 22:14). 2 594 žiūrovai. C. Hendersonas 19 taškų, D. Romančenko 17 (4/6 tritaškių), S. Fofana 14 / J. Morrisas 24 taškai (5 atkovoti kamuoliai), K. Kullamae 22 (4/8 tritaškių, 4 klaidos), P. Danusevičius 11 (2/3 tritaškių). Ketvirtfinalio serija – 0:1.
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