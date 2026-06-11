Jautri Vlado Garasto meilės istorija: su žmona kartu praleido septynis dešimtmečius

2021-aisiais Vladas Garastas su žmona Irena minėjo geležines, 65-ąsias vestuvių metines. Savo mylimąją amžinybėn treneris išlydėjo 2023-ųjų pabaigoje.
„Skaičiau, kad Kaune per metus 1800 vedybų ir 1000 skyrybų. Kodėl žmonės skiriasi? Ir kam tada tuokiatės?“ – kalbėdamas apie ilgaamžę santuoką prieš kelerius metus sakė Vladas Garastas.
Su žmona Irena jiedu kartu praleido septynis dešimtmečius – mylimieji buvo dar nuo mokyklos suolo.
„Su žmona draugavome dar mokykloje. Tada atvažiavau į Vilnių, nuėjome į metrikaciją ir susimetrikavome“, – šypsojosi legendinis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės ir Kauno „Žalgirio“ treneris.
Pasak jo, didžiausia ilgos ir laimingos santuokos paslaptis – kantrybė.
„Trenerio gyvenimas yra baisus – visą laiką visur važiuoji ir važiuoji į stovyklas. Vieną kartą buvau išvažiavęs 40 dienų, o juk yra žmona, du vaikai. Nelengva buvo...“ – prisiminė jis.
Vlado Garasto žmona Irena taip pat buvo iš sporto pasaulio. Kalbėdamas apie bendrą gyvenimą, treneris sakė, kad tai – ypač svarbu.
„Žmona buvo lengvaatletė, Lietuvos čempionė 100 metrų bėgime. Žmogus turi būti tos pačios profesijos – tada gali gyventi. O kai vyras yra iš sporto, o žmona aktorė ar dainininkė, prasideda visokie dalykai“, – laidoje „KK2“ kalbėjo Vladas Garastas.
LNK.LT primena, kad Lietuvos sporto pasaulį apskriejo liūdna žinia – eidamas 95-uosius metus mirė treneris, olimpinių žaidynių prizininkas ir viena didžiausių šalies krepšinio legendų Vladas Garastas.
Šią žinią, sulaukus šeimos leidimo, LRT patvirtino asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas.
V. Garastas gimė 1932 metų vasario 8 dieną Linkuvoje, 1959 metais baigė Lietuvos kūno kultūros institutą, dirbo Biržų rajono Sporto komiteto pirmininku, Biržų vaikų ir jaunių sporto mokyklos direktoriumi, treneriu.
Jo treniruojama Kauno „Žalgirio“ vyrų krepšinio komanda SSRS čempionatuose 1985–1987 metais tris kartus laimėjo aukso medalius.
1992–1997 metais V. Garastas ėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigas. Jo treniruojama Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 1995 metais tapo Europos čempionato sidabro medalio laimėtoja ir du kartus olimpinių žaidynių – 1992 metais Barselonos ir 1996 metais Atlantos – bronzos medalininke.
2003–2011 metais V. Garastas ėjo Lietuvos krepšinio federacijos prezidento pareigas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
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