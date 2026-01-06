Iki sėkmės pritrūko gudresnių sprendimų

Mače Italijoje „Žalgirio“ puolimas strigo jau pirmosiomis minutėmis. Pasižymėjo tik Mosesas Wrightas ir Nigelas WIlliamsas-Gossas – 4:13.
Nuo suolo pakilęs Sylvainas Francisco sumetė baudas, 5 taškus iš eilės rinko Ąžuolas Tubelis – 11:16. Po vieną baudą įmetė Dustinas Sleva ir Edgaras Ulanovas, tritaškį pataikė S.Francisco, bet „Virtus“ ir toliau pirmavo – 16:25. M.Wrightas įdėjo po S.Francisco perdavimo, greitoje atakoje taiklus buvo N.Williamsas-Gossas, o S.Francisco pirmąjį kėlinį užbaigė įspūdingu dėjimu – 22:25.
D.Sleva tritaškiu ir N.Williamsas-Gossas 5 taškais iš eilės mažino atsilikimą iki minimumo – 30:31. Greitoje atakoje lazerinį S.Francisco perdavimą dvitaškiu pavertė Ą.Tubelis (32:33), bet per likusias pusšeštos antrojo kėlinio minutės tik E.Ulanovas pelnė 2 taškus nuo baudų metimo linijos ir prieš didžiąją pertrauką „Žalgiris“ atsiliko 34:43.
Trečiąjį kėlinį kovingai pradėjo M.Wrightas, puolime atkovojęs kamuolius ir vertęs juos 6 taškais – 40:45. E.Ulanovas sumetė baudas, dar kartą pasižymėjo M.Wrightas, iš po krepšio neklydo Ą.Tubelis, bet varžovai vėl atsiplėšė dviženkle persvara – 46:58. M.Wrightas įmetė tritaškį, mindamas liniją iš toli pataikė D.Sleva, trečiąjį kėlinį 5 taškais uždarė Ą.Tubelis – 56:63.
N.Williamsas-Gossas įmetė su pražanga, Ą.Tubelis rinko dar 6 taškus, bet žalgiriečiai vis dar buvo besivejančių vaidmenyje – 65:74. Tada M.Wrightas prasiveržė po krepšiu, S.Francisco pataikė sunkų tritaškį, o kamuolius perėmę M.Wrightas ir N.Williamsas-Gossas lygino rezultatą – 74:74. Deja, pasinaudoję klaidų virtine šeimininkai atsakė 5 taškais, N.Williamsas-Gossas švelnino rezultatą (77:79), „Žalgiris“ apsigynė, bet suklydo vienoje paskutinių atakų ir galiausiai pralaimėjo rungtynes 79:83.
„Žalgiris“: Ą.Tubelis 22 (5 atk. kam.), M.Wrightas 19 (7 atk. kam.), N.Williamsas-Gossas 17 (5 atk. kam., 6 rez. perd., 2 per. kam.), S.Francisco 10 (10 rez. perd., 2 per. kam.), D.Sleva 6, E.Ulanovas 5, M.Lo 0, D.Sirvydis 0, L.Birutis 0, M.Rubštavičius 0.
„Virtus“: D.Alstonas 20 (6 atk. kam.), M.Morganas 15 (4 rez. perd.), L.Vildoza 12, C.Edwardsas 11, S.Niangas 11 (7 atk. kam.).
"Skaudu, kad pirmojoje pusėje nebuvome aktyvūs, nebuvome fiziškai stiprūs ir daug kur nusileidome. Ypač atkovoti kamuoliai buvo problema pirmojoje pusėje. Jie atkovojo 9 kamuolius puolime, o mes – 8 gynyboje. Tai rodė mūsų nusiteikimą, išėjome apsimiegoję, - sakė T. Masiulis. - Antrojoje pusėje jau buvo geriau, bet trečiojo kėlinio pradžioje padarėme priešingai su pražangomis iki limito. Kai turėjome pražangų atsargą, nesubaudavome, o jeigu padarydavome pražangą, tai epizode su pelnytais taškais. Tokie dalykai galėjo nubraukti 6-8 taškus trečiajame kėlinyje. Kovėmės, grįžome į rungtynes, bet pabaigoje neužteko jėgų".
