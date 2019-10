Idealiai antrąją mačo pusę sužaidę žalgiriečiai įveikė „Lietkabelį“

Mačas prasidėjo be žvalgybos: arčiau krepšio sėkmingus epizodus rengė Edgaras Ulanovas ir Martinas Gebenas, septynis taškus pelnė žibėjęs Zachas LeDay, tad vos per tris minutes komandos fiksavo dviženklį rezultatyvumą – 11:11. Tuomet du tritaškius suleido buvęs žalgirietis Tomas Dimša, o jam vienu tolimu šūviu atsakė deficitą iki 15:17 mažinęs Marius Grigonis. Pražanga nesustabdė E.Ulanovo, gerą atkarpą sužaidė 5 taškus pelnęs Alexas Perezas, bet po pirmųjų dešimties minučių priekyje 22:27 buvo puikiai puolime rungtyniavę panevėžiečiai.

Antrą kėlinį taškais su pražanga pradėjo Nigelis Hayesas, iniciatyvos ėmėsi aikštėje pasirodęs komandos kapitonas Paulius Jankūnas – 29:31. Jau trečią Z.LeDay rezultatyvų perdavimą tritaškiu pavertė Rokas Jokubaitis, rezultatą 34:34 lygino Thomasas Walkupas. Antroje ketvirčio pusėje tritaškį švystelėjęs Z.LeDay netrukus varžovą apsižaidė ir arčiau krepšio, pirmauti 42:38 leido tolimą dūrį smeigęs M.Grigonis. Prieš didžiąją pertrauką dar vieną tritaškį įskraidino M.Grigonis, o sėkmingu žaidimu pirmą rungtynių pusę uždarė A.Perezas – 48:45.

Trečiajame kėlinyje vadžias į savo rankas paėmė E.Ulanovas, kurio rezultatyvūs išpuoliai Lietuvos čempionams sukūrė jau dviženklę persvarą – 56:45. Perėmęs kamuolį jį naudingai panaudojo N.Hayesas, dviženklį atstumą išlaikyti padėjo E.Ulanovas (62:52). Savo žodį tarė Lukas Lekavičius ir P.Jankūnas, dar kartą nepaisydamas pražangos taškus rinko atstumą iki 69:54 auginęs E.Ulanovas. Dar labiau Lietuvos čempionai atitrūko ketvirčio pabaigoje, kuomet taškus rinkosi P.Jankūnas ir T.Walkupas – 73:55.

Iš toli pataikęs Z. LeDay taškais susilygino su E.Ulanovu, panevėžiečius į dar didesnę duobę 78:55 stūmė A.Perezas. Iš toli prisišaudė ir komandos kapitonas P.Jankūnas, intrigą šalin stūmė Jockas Landale‘as – 84:56. Po ilgos pertraukos pasižymėjo M.Gebenas, rezultatyvų puolimą palaikė J.Landale‘as ir A.Perezas – 90:66. Per likusias dvi minutes formalumus sutvarkė R.Jokubaitis, tritaškiu pergalingą mačą rezultatu 96:69 uždarė T.Walkupas.

„Žalgiris“: E.Ulanovas 15 (2 per. kam.), Z.LeDay 15 (3/3 trit., 6 rez. perd., 2 per. kam.), A.Perezas 12, M.Grigonis 11 (3/3 trit.), P.Jankūnas 11, R.Jokubaitis 7, N.Hayesas 7 (3 per. kam.), T.Walkupas 6 (3 per. kam.), J.Landale‘as 5, M.Gebenas 4, L.Lekavičius 2, A.Milaknis 1 (2 per. kam.).

„Lietkabelis“: M.Sajus 17 (6/8 dvit., 5 atk. kam.), M.Valinskas 12 (5/5 dvit.), T.Dimša 9 (2/7 trit.).