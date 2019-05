Į LKL pusfinalį – tiesiausiu keliu

"Dzūkijai" – atostogos

Žalgiriečiai nesunkiai laimėjo ketvirtfinalio iki dviejų pergalių mačą su Alytaus "Dzūkija" – 2:0 (savo aikštėje – 89:70 ir svečiuose – 81:62).

Per antrą dvikovą Alytuje savo rezultatyvumo šį LKL sezoną rekordą pagerino žalgirietis Edgaras Ulanovas – surinko 21 tašką.

Kauno ekipai nepadėjo čiurnos traumą tebesigydantis Artūras Milaknis, susižeidė ir kitas "Žalgirio" žaidėjas Lukas Uleckas.

"Lūžta mūsų pagrindiniai snaiperiai", – apgailestavo žalgiriečių strategas Šarūnas Jasikevičius.

Tačiau yra rezervų: Alytaus arenoje E.Ulanovas pataikė 5/10 tritaškių (tai asmeninis kauniečio karjeros LKL rekordas), tikslą pasiekė abu Leo Westermanno tolimi šūviai, blykstelėjo ir Aaronas White'as (3/5 tritaškių).

"Visada norisi sužaisti geriau, tačiau rungtynių daug, krepšininkams – nelengvas metas", – svarstė Š.Jasikevičius.

Panevėžiečiai sieks medalių

"Lietkabelis" po permainingos kovos 105:98 palaužė Pasvalio "Pieno žvaigždes" ir taip pat laimėjo ketvirtfinalio mačą 2:0 (pirma dvikova – 95:87).

Pasvaliečiai per pirmus du kėlinius pataikė 8 tritaškius iš 13 (61 proc.), tačiau vėliau išsikvėpė. "Lietkabelį" į antrą pergalę vedė savo karjeros LKL pataikytų tritaškių (5) rekordą pakartojęs Saulius Kulvietis.

"Mūsų tikslas – LKL medaliai. Žengėme didelį žingsnį jų link, – teigė Panevėžio komandos vyriausiasis treneris Nenadas Čanakas. – Pusfinalis bus sunkus – visi žino, kas yra "Žalgiris". Tačiau aš nemėgstu pralaimėti, todėl padarysime viską, ką galime geriausiai."

N.Čanakas stebėjosi, kad ketvirtadienio vakarą dar buvo neaišku, kada teks susikauti su žalgiriečiais – gegužės 19-ąją ar 21-ąją.

"Per atkrintamąsias varžybas dvi dienos – didelis skirtumas. Be to, mes turime traumuotų žaidėjų: Simas Jasaitis tikrai nerungtyniaus, Marko Čakarevičių tebekamuoja kirkšnies skausmai, tačiau kitą savaitę jis turėtų būti pasiruošęs kovai ", – kalbėjo "Lietkabelio" strategas.

LKL sprendimu numatyta: jei nė vienam ketvirtfinalio mačui neprireiks trečiųjų rungtynių, pusfinalio kovos startuos 19 d., jei kurioms nors komandoms teks susitikti trečią kartą – pusfinalio mūšiai prasidės 21 d.

M.Lukauskis rašo istoriją

Vakar antrąsias ketvirtfinalio rungtynes žaidė Klaipėdos "Neptūnas" ir Prienų "Skycop" (pirma dvikova – 102:78) bei Vilniaus "Rytas" ir Utenos "Juventus" (93:91).

Gegužės 15-ąją per mačą uostamiestyje pasižymėjo vyriausias LKL čempionato krepšininkas Mindaugas Lukauskis.

39-erių metų "Skycop" puolėjas, pelnęs 20 taškų, tapo trečiu rezultatyviausiu visų laikų LKL žaidėju (5 220 tšk.). M.Lukauskis atsilieka tik nuo karjerą jau baigusių Rolando Matulio (5 645 tšk.) ir Žydrūno Urbono (5 557 tšk.).

Be to, Mindaugas – trečias krepšininkas per LKL istoriją, įmetęs daugiau nei 700 tritaškių (702). Lyderis – Giedrius Pečiulionis (844 tritaškiai) ir A.Milaknis (761).

Gegužės 19-ąją M.Lukauskis švęs 40-metį.

Vyriausi visų laikų LKL krepšininkai – Algimantas Pavilonis (žaidė būdamas 42-ejų metų 3 mėnesių ir 15 dienų), Rolandas Skaisgirys (40 metų 9 mėnesių ir 1 dienos) bei D.Šalenga (40 metų ir 19 dienų).

Statistika

"Dzūkija"–"Žalgiris" 62:81 (20:15, 15:20, 11:24, 16:22). Alytaus sporto ir rekreacijos centras, 1 749 žiūrovai.

"Dzūkija": K.Kanteris 18 taškų (9 atkovoti kamuoliai), E.Brownas 13 (4 klaidos), M.Jogėla (5 rezultatyvūs perdavimai, 3 perimti kamuoliai) ir E.Dimša po 7, D.Domarkas ir P.Petrilevičius po 6, M.Sušinskas 5, S.Babrauskas, T.Pačėsas, P.Danisevičius, I.Mulaomerovičius ir G.Žalalis po 0.

"Žalgiris": E.Ulanovas 21 taškas (iš jų 5/10 tritaškių), A.White'as 13 (iš jų 3/5 tritaškių, 5 atkovoti kamuoliai), L.Westermannas 10, P.Jankūnas 8, D.Thompsonas 6 (3 klaidos), M.Grigonis 5 (iš jšų 1/5 tritaškių, 5 rezultatyvūs perdavimai), N.Woltersas ir T.Walkupas (5 rezultatyvūs perdavimai, 3 perimti kamuoliai) po 4, L.Uleckas 3, B.Daviesas, A.Kavaliauskas (5 atkovoti kamuoliai) ir R.Jokubaitis po 2.

Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 13/26 (50 proc.) ir 15/32 (47 proc.), tritaškių – 7/21 (33) ir 12/27 (44), baudų metimų – 15/18 (83) ir 15/18 (83). Atkovota kamuolių – 25 ir 34, perimta – 5 ir 9. Rezultatyvūs perdavimai – 13 ir 20. Klaidos – 18 ir 13.

Rezultatas

"Pieno žvaigždės"–"Lietkabelis" 98:105 (30:24, 24:28, 20:27, 24:26). T.Lekūnas 20 taškų (9 išprovokuotos pražangos) / S.Kulvietis 21 taškas (iš jų 5/7 tritaškių, 8 atkovoti kamuoliai).