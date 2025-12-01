 Gruodį „Neptūnas“ sužais šešerias rungtynes

Gruodį „Neptūnas“ sužais šešerias rungtynes

2025-12-03

Klaipėdos krepšinio komanda „Neptūnas“ gruodį sužais šešerias rungtynes. Krepšininkai į aikštelę žengs jau rytoj.

Gruodį „Neptūnas“ sužais šešerias rungtynes / P. Adamovič/BNS nuotr.

„Neptūno“ laukia dvejos namų dvikovos ir keturios išvykos.

Europos krepšinio lygos „Eurocup“ rungtynės vyks gruodžio 4 d. 19 val. prieš Stambulo „Bahcesehir“ (Turkijoje); gruodžio 10 d. 19 val. prieš Vroclavo „Slask“ (namuose); gruodžio 17 d. 18 val. prieš Klužo-Napokos „U-BT“ (Rumunijoje).

Lietuvos krepšinio lygos (LKL) rungtynės vyks gruodžio 7 d. 19.10 val. prieš Jonavos „Jonava Hipocredit“ (Jonavos sporto arenoje); gruodžio 13 d. 19.10 val. prieš Gargždų „Gargždai“ (Gargždų sporto centre); gruodžio 28 d. 16.50 val. prieš Šiaulių „Šiauliai“ (namuose).

