G. Masiulio benefisas užtikrino pirmąją „Lietkabelio“ pergalę Europos taurėje

Pirmą pergalę Europos taurės varžybų C grupėje iškovojo Panevėžio „Lietkabelis“ (1/3). Panevėžiečiai po nuožmios ir permainingos kovos 80:73 (19:20, 23:15, 18:23, 20:15) įveikė grupės autsaiderę Antverpeno „Telenet Giants“ (0/4) ekipą.

Rezultatas neatspindėjo rungtynių eigos, kadangi „Lietkabelis“ jau pirmajame kėlinyje klydo 8 kartus, tačiau tai nesutrukdė likti priekyje 15:14. Antverpeno ekipa vis tik pasinaudojo proga ir persvėrė rezultatą, dar pataikė ir Jalenas Jenkinsas (20:15), bet sušvelninti atsilikimą spėjo Paulius Valinskas – 19:20.

Tritaškiais „Lietkabelis“ vėl susigrąžino persvarą (25:22), tačiau tuo pačiu ginklu atsakinėjo Kennethas Smithas ir svarstyklės vėl krypo svečių naudai – 32:27. Apylygiai klostėsi ir šis ketvirtis, kurį šeimininkai sugebėjo užbaigti pozityvia nata – po Troy’aus Barnieso tritaškio pirmavo 42:35.

Trečio ketvirčio pradžioje šeimininkai įmetė 4 taškus be atsako, tačiau varžovai sužaidė geresnę atkarpą, kuri buvo įprasminta Ibrahima Faye dvitaškiu – 45:48. Pastarąjį krepšininką „Lietkabeliui“ stabdyti sekėsi sunkiai, be to, kėlinio pabaigoje iš toli pataikė K.Smithas ir priartino Belgijos klubą iki 58:60.

Nemaloni staigmena Panevėžio ekipai buvo du tolimi Vrenzo Bleijenbergho tritaškiai, tiesa, panevėžiečiai taip pat atsakė Pauliaus Valinsko bei Gyčio Masiulio tolimais metimais – 66:66. Likusios 7 minutės nebuvo tokios rezultatyvios: šūviais apsikeitė G.Masiulis ir K.Smithas, o priešpaskutinę minutę abu baudos metimus pataikė tas pats „Lietkabelio“ atstovas. Šaltakraujiškiau akistatos pabaigą sužaidę šeimininkai džiaugėsi pirmuoju laimėjimu rezultatu 80:73.

„Lietkabelis“: Gytis Masiulis 26 (3/5 tritaškiai, 10 atk. kam., 38 naud. bal.), Paulius Valinskas 17 (3/5 tritaškiai, 5 kl.), Troy’us Barniesas 11 (3/3 tritaškiai), Kyle’as Vinalesas 9 (2/10 dvitaškiai, 5 rez. perd.), Marinas Maričius 8 (6 atk. kam.).

„Telenet Giants“: Kennethas Smithas 15 (5/10 tritaškiai, 8 rez. perd.), Ibrahima Faye 14 (9 atk. kam.), Vincentas Kestelootas 12, Stephaunas Branchas 11 (9 atk. kam., 5 per. kam.), Davidas Dudzinski 10 (5 atk. kam.).