Finalo ketvertą pasiekė be vargo

T. Masiulio auklėtiniai Garliavoje vykusiame ketvirtfinalio mače 89:63 nepasigailėjo „Jonavos Hipocredit“.
Pirmą Citadele KMT tarpusavio kovą žalgiriečiai buvo laimėję 118:73, tad jonaviečiams šįkart reikėjo stebuklo, kad tokį deficitą panaikintų.
Tai – 11 kartas, kai „Žalgiris“ kausis dėl titulo Citadele KMT.
Dėl poilsio rungtynes praleido Sylvainas Francisco, Mosesas Wrightas ir Arnas Butkevičius, taip pat nebuvo traumuoto Nigelo Williamso-Gosso.
Pusfinalyje žalgiriečių lauks Klaipėdos „Neptūnas“.
Džiugas Slavinskas ir Mihkelis Kirvesas leido jonaviečiams įgyti trapų pranašumą (4:2), nors „Žalgiris“ turėjo atsaką ir kova vyko lygiai – 8:8. Vos tik svečiai siekė susigrąžinti persvarą, atsaką iškart turėjo kauniečiai, tad likus 2 minutėms buvo lygu – 12:12. 17:16 – toks buvo rezultatas po pirmo kėlinio.
Manto Rubštavičiaus ir Dovydo Giedraičio metimai po truputį didino persvarą. Nepaisant to, kad Matas Repšys ėmė rodyti lyderystę (26:27), Ignas Brazdeikis atsakė tuo pačiu, o galiausiai „Žalgiris“ įgijo dviženklę persvarą – 39:28. Liko 2 minutės, po kurių kauniečiai vis dar turėjo panašų pranašumą – 43:29.
Mantas Rubštavičius bei Laurynas Birutis tvirtino žalgiriečių pozicijas, dar du taškus pridėjo ir Deividas Sirvydis – 49:32. Po truputį svečiai tapo triuškinami (33:54) ir ginklų „Jonava Hipocredit“ nerado. Kajus Mikalauskas taiklus buvo tiek besibaigiant antrajam kėliniui, tiek trečiam, o po trijų ketvirčių „Žalgiris“ jautėsi ramiai – 69:48.
Paskutinis kėlinys situacijos visiškai nebekeitė.
„Žalgiris“: Mantas Rubštavičius 16 (26 min., 7 atk. kam.), Ignas Brazdeikis 11, Laurynas Birutis (7 atk. akm.) ir Deividas Sirvydis – po 10, Edgaras Ulanovas 9.
„Jonava Hipocredit“: Olinas Carteris 13 (3/9 trit.), Benjaminas Krikke‘as 12, Džiugas Slavinskas ir Matas Repšys – po 9, Adomas Sidarevičius 6.
"Esame profesionalai, todėl kiekvienos rungtynės ir kiekviena ataka mums turi būti kaip lemiama. Turime išmokti kažko ir iš tokių rungtynių, o ne žiūrėti vien į rezultatą. Manau, kad dalis žaidėjų tai supranta. Buvo šansas kai kuriems pasirodyti, todėl turime tai išnaudoti, kad nauda būtų“, - sakė T. Masiulis.
