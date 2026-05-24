 Eurolygos čempionai – „Olympiacos“

Eurolygos čempionai – „Olympiacos“

2026-05-24 23:31 kauno.diena.lt inf.

Pirėjo „Olympiacos“ tapo Eurolygos sezono čempionais.

<span>Eurolygos čempionai – „Olympiacos“</span>
Eurolygos čempionai – „Olympiacos“ / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Atėnuose rezultatu 92:85 jie įveikė Madrido „Real“.

Šio titulo komanda laukė trylika metų.

„Olympiacos“ su Madrido „Real“ žaidė prieš tris sezonus. Tada finalo ketvertas vyko Kaune ir sėkmė, deja, buvo „Real“ pusėje.

Šiame straipsnyje:
Olympiacos
Real
Eurolyga

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Realas - realia
yra pajėgesnė komanda, sugebėjusi nežymiai pralaimėti neturėdama dėl traumų nė vieno vidurio puolėjo. Norėčiau pamatyti rungtynes, kuriose Realas turi tris centrus, o OLY - nė vieno.
2
0
jacka
zalia balta zopoj,kaip visada,todel ir komentaru nera
2
-7
Visi komentarai (5)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų