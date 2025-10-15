Dramatiška dvikova Panevėžyje baigėsi Ulmo ekipos pergale

Svečiai jau pirmosiomis rungtynių minutėmis pradėjo tolti, įpusėjus pirmajam ketvirčiui po Christopherio Ledlumo dvitaškio įgijo plius šešis (4:10), o likus dviem su puse minutės Mohamedo Diakite tolimas metimas leido Vokietijos klubui įgyti dviženklę persvarą (11:22).
Atrąjį kėlinį Kristianas Kullamae atidarė tritaškiu, Gabrielius Maldūnas pridėjo du taškus, o į varžovų pelnytus taškus tolimu metimu atsakė Lazaras Mutičius ir panevėžiečiai priartėjo (25:30).
Visgi svečiai surengė dar vieną šturmą, netrukus Tobias Jensenas tritaškiu vėl grąžino dviženklį atotrūkį (29:39), o iki pertraukos panevėžiečių deficitas išaugo net iki devyniolikos taškų (42:61).
Trečiąjį ketvirtį Čanako auklėtiniai pradėjo spurtu 9:0 ir kiek sumažino savąjį atsilikimą (51:61). Svečiai kontrolės iš savo rankų visiškai nepaleido, tačiau lemiamą kėlinį pasitiko pirmaudami jau tik vienženkliu skirtumu (71:80).
Kiek geriau lemiamame ketvirtyje startavę šeimininkai per tris minutes dar labiau priartėjo (80:86). Likus dviems minutėms komandas skyrė keturi taškai (86:90), abi ekipos apsikeitė nesėkmingomis atakomis, bet prasidėjus paskutinei minutei Markas Smithas pasižymėjo iš toli (86:93).
Per likusį laiką panevėžiečiai dar patampė varžovams nervus, tačiau Vokietijos klubas pergalės iš savųjų rankų jau nebepaleido.
Artimiausias namų „Lietkabelis“ žais spalio 29 d. Panevėžyje su Podgoricos „Budučnost“ klubu iš Juodkalnijos.
