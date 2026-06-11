Drama Klaipėdoje: „Neptūnas“ paskutinę sekundę išplėšė pergalę

Serijoje iki 3 pergalių klaipėdiečiai išsiveržė į priekį – 2:1.
Ketvirtoji ir galbūt lemiama šių komandų dvikova vyks šeštadienį Panevėžyje.
Dvikovos pradžia „Neptūnui“ susiklostė nesėkmingai – pirmuosius taškus uostamiesčio komandai pavyko pelnyti tik sužaidus kiek daugiau nei tris minutes (2:6). Prasta atkarpa nesibaigė, „Lietkabelis“ sukaustė aikštės šeimininkus gynyboje ir įpusėjus ketvirčiui jau pirmavo dviženkliu pranašumu (2:13). Po kelių tikslių atakų pajūrio ekipos deficitas išaugo iki 16 taškų (3:19). Visgi G. Petrausko auklėtiniai lengvai atiduoti pergalės nesiruošė. A. Beručkos, K. Šilinio ir R. Lomažo metimai inicijavo greitą spurtą, leidusį ištirpdyti atsilikimą (15:21). Ketvirtį sudėtingu tolimu šūviu užbaigė panevėžiečių gynėjas N. Radičevičius (15:24).
Antrajame kėlinyje vaizdas aikštelėje apsivertė aukštyn kojomis. „Neptūnas“ tiesiog įsisiautėjo: klaipėdiečiai surengė įspūdingą atkarpą 16:0, kurios dėka ne tik pirmą kartą išsiveržė į priekį, bet ir susikrovė 7 taškų persvarą (31:24). Nors antroje ketvirčio dalyje N. Čanako auklėtiniams pavyko stabilizuoti situaciją (35:35), prieš ilgąją pertrauką trapų pranašumą išsaugojo uostamiesčio krepšininkai (40:37).
Iki pertraukos pajūrio ekipos gretose rezultatyviausiai žaidė A. Velička, pelnęs 9 taškus.
Po pertraukos Klaipėdos krepšininkai dar kartą smigo į duobę, o turėtas pranašumas virto 5 taškų deficitu (42:47). Latvių dueto dvitaškiai G. Petrausko auklėtinius priartino (46:47), o D. Tarolis galiausiai persvėrė rezultatą šeimininkų naudai (48:47). Vis tik prieš pat ketvirčio pabaigą į priekį išsiveržė „Lietkabelis“ (50:52).
Lemiamą dešimties minučių atkarpą G. Petrausko auklėtiniai pradėjo savuoju spurtu 9:2 ir susigrąžino anksčiau turėtą persvarą (59:56). Aikštelėje tvyrojo didžiulė įtampa, likus žaisti mažiau nei šimtą sekundžių P. Danusevičius persvėrė rezultatą svečių naudai (61:63). Tiesa, R. Lomažas jau kitos atakos metu skaičius švieslentėje išlygino (63:63). Paskutinę sekundę pergalingą metimą Klaipėdos ekipai smeigė K. Šilinis (66:63)!
Klaipėdos “Neptūnas”: K. Šilinis 14 (7 atk.kam.), D. Tarolis 13 (9 atk.kam.), A. Velička (3 atk.kam., 4 rez.perd.) ir R. Lomažas (7 atk.kam.) – po 11.
Panevėžio „Lietkabelis“: P. Danusevičius 17 (8 atk.kam.), K. Kullamae 12, J. Furmanavičius 9 (10 atk.kam.).
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