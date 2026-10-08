Dėl pasirodžiusios svastikos – Eurolygos bausmė „Žalgiriui“

Pasak oficialaus Eurolygos puslapio, Kauno „Žalgiriui“ skirta 30 tūkst. eurų bauda ir paskirtos šios papildomos sankcijos:
- Vienoms rungtynėms arenos talpa bus ribojama iki 80 proc.
- Dalis specifinių žiūrovų sektorių bus uždaryti
Primename, kad „Žalgirio“ arenoje žaidžiant Eurolygos antrojo turo rungtynes, prieš pat jų pradžią organizuotų sirgalių tribūnoje buvo iškeltas plakatas, skirtas ilgamečiam sirgaliui, kuriam neseniai futbolo rungtynių metu buvo suteikta gyvybę išgelbėjusi medicininė pagalba.
Plakate buvo pavaizduotas sirgalius, jam padėję medikai ir žinutė „Su šaliku amžinai“.
Vis dėlto vėliau paaiškėjo, kad ant plakato buvo atsiradęs ir draudžiamas simbolis, kuris, pasak Kauno „Žalgirio“, neturi jokio ryšio nei su pirminiu plakato sumanymu, nei su jo perduodama žinute.
Simbolis buvo nupieštas apatiniame dešiniajame sirgalių iškelto plakato kampe.
Kauno „Žalgiris“ nurodė griežtai smerkiantis ir netoleruojantis antisemitizmo, rasizmo, ksenofobijos bei bet kokių kitų neapykantos formų, taip pat – nacistinių, sovietinių ar kitus totalitarinius režimus simbolizuojančių ženklų.
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