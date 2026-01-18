 Aiškios KMT finalo ketverto pusfinalių poros

2026-01-18 20:47
LKL inf.

Sekmadienį finišavus Karaliaus Mindaugo taurės (KMT) ketvirtfinalio etapui, paaiškėjo, kurios keturios komandos varžysis dėl turnyro trofėjaus vasario 21-22 dienomis Šiauliuose.

Aiškios KMT finalo ketverto pusfinalių poros / R. Lukoševičiaus/LKL nuotr.

Pirmajame pusfinalyje susitiks Kauno „Žalgiris“ ir Klaipėdos „Neptūnas“. Kauniečiai KMT titulo iš savo rankų nepaleidžia nuo 2020-ųjų, o būtent klaipėdiečius jie nurungė paskutiniajame finale pernai.

Antrajame pusfinalyje – Vilniaus „Ryto“ ir Panevėžio „Lietkabelio“ akistata. Vilniečiai į pusfinalį sugrįžta po metų pertraukos. Tiesa, finale sostinės krepšininkų nėra buvę nuo pat 2020-ųjų. „Lietkabelis“ pusfinalio etapą pasiekė jau dešimtą kartą paeiliui. Negana to, panevėžiečiai visuomet iškovoja medalius.

KMT finalo ketverto tvarkaraštis paaiškės jau artimiausiu metu.

