Vyrai neaplenkė pasaulio čempionės

E. Riabko – trečias
Uostamiesčio kruizinių laivų terminalo akvatorijoje jėgas išmėgino šešiolika sportininkų iš dešimties Europos šalių.
Lietuvai atstovavo daugkartinis pasaulio ir Europos čempionatų prizininkas Edgaras Riabko.
Atnaujintu motorlaiviu startavęs E. Riabko kvalifikacijos varžybas užbaigė užėmęs šeštą vietą. Sėkmingiau pasirodė 2025 m. pasaulio čempionė M. Wiberg, jos brolis planetos vicečempionas Hilmeris Wibergas, broliai prancūzai Peteris ir Nelsonas Morinai bei suomis Roope’as Wirtanenas.
„Atlikdamas trečią posūkį niurktelėjau į bangas, plūstelėjo daug vandens, tad iššovė oro pagalvės dangčiai ir iškart sumažėjo greitis“, – įvardijo problemas E. Riabko.
Finale patyręs Lietuvos motorlaivininkas galingu spurtu išsiveržė į trečią poziciją ir išsilaikė joje iki pat lenktynių pabaigos.
Viltingas ženklas
Klaipėdoje pergalę šventė ir 20 įskaitos taškų pelnė 23-ejų metų M. Wiberg. Antrą vietą užėmė P. Morinas – 15 tšk. E. Riabko įsirašė 12 tšk.
„Ačiū komandai, spėjusiai sutvarkyti laivą, kad jis atlaikytų lemiamą plaukimą. Trečia vieta – geras rezultatas, viltingas sezono ženklas“, – sakė E. Riabko.
„Pernai pirmą etapą Italijoje laimėjęs Matthew Palfreymanas vėliau čempionu netapo, tačiau aš tikiuosi, kad išvengsiu tokio scenarijaus“, – tvirtino M. Wiberg.
Latvis Nilsas Slakteris finišavo dešimtas (1 tšk.). Lenktynių nebaigė 2020 m. pasaulio čempionas ir 2021 m. vicečempionas portugalas Duarte Benavente.
Pasaulio čempionato antras etapas numatytas birželio 26–28 d. Brindizyje (Italija).
Lyderiai – latvis ir švedas
Klaipėdoje įvyko ir motorlaivių F4 pasaulio čempionato pirmo etapo varžybos.
Pirmą ir antrą vietas pasidalijo F2 varžybose dalyvaujančio N. Slakterio brolis Ardis Slakteris ir švedas Adamas Wrenkleris (abu pelnė po 30 tšk.). Trečia vieta teko prancūzui Jeanui-Baptistei Thomasui (26 tšk.). Nida Kilinskaitė – ketvirta (22 tšk.), Paulius Stainys – šeštas (19 tšk.).
Pirmą finalo plaukimą P. Stainys užbaigė užėmęs antrą vietą, N. Kilinskaitė – ketvirtą. Antras plaukimas mūsiškiams susiklostė prasčiau: Nida buvo septinta, Paulius – keturioliktas.
Kitas F4 etapas bus surengtas rugpjūčio 7–9 d. Viveronės ežere (Italija).
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