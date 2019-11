V. Žala su naujuoju visureigiu leidžiasi į turą po Lietuvą

Paskatinti savo pagrindinių partnerių, tarptautinės prekybos grūdais bendrovės „Agrorodeo“, lenktynininkai V. Žala ir S. Jurgelėnas jau ketvirtą kartą leidžiasi į turą po Lietuvos miestus, kur parodys stipriai atsinaujinusią savo techniką: „MINI JohnCooper Works Rally“ automobilį ir atnaujintą serviso sunkvežimį. Šis konvojus lapkričio 23 ir 24 dienomis, šeštadienį ir sekmadienį, aplankys Panevėžį, Šiaulius, Klaipėdą ir Kauną.

„Džiugu kad ši mūsų partnerių „Agrorodeo“ iniciatyva tampa tradicija ir mes jau trečią kartą leisimės į turą per Lietuvą. Jį pradėjome rengti dėl to, kad tiek mūsų fanai, tiek šio sporto entuziastai tokią techniką dažniausiai mato tik per televizorių ar spaudoje. Šio turo tikslas yra pristatyti savo techniką gyvai ir gyvai pabendrauti su Dakaro fanais“, – pasakojo V. Žala.

Tiek V. Žala, tiek S. Jurgelėnas jau išbandė naująjį „MINI“ automobilį ir papasakos apie visus skirtumus lyginant su anksčiau naudotu automobiliu, kuriuo važiavo Dakare.

„Mes norime betarpiškai pabendrauti su sirgaliais ir tai mums yra įdomu. Ankstesniuose turuose gaudavome labai daug specifinių klausimų, nuo techninių iki buitinių. Papasakojame, ir patys pasisemiame geros energijos“, – sakė S. Jurgelėnas.

„Agrorodeo“ komandos turas po Lietuvą prasidės lapkričio 23 dieną, šeštadienį, 10.30 val. Panevėžyje prie kunigaikščio Aleksandro paminklo. Tą pačią dieną 14 val. konvojus atvažiuos į Šiaulius, susitikimas vyks prie „Geležinės lapės“ skulptūros. Lapkričio 24 dieną, sekmadienį, nuo 10 val. ryto su komanda bus galima susitikti Atgimimo aikštėje Klaipėdoje, o nuo 14 val. – Kauno Rotušės aikštėje.

Jau netrukus komandos sportinė technika išplauks į Saudo Arabiją, kur sausio 5 dieną Jeddaho mieste prie Raudonosios jūros startuos Dakaro ralis. Ten dalyviams teks per 12 dienų įveikti 7 500 km ilgio trasą dykumomis. Finišas – sausio 17 dieną Rijade, šalies sostinėje.