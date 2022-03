V. Medineckas-Ironvytas savo jėgas išbandys griausmingame „KOK Mega Series“ ringe

Apie šias varžybas buvo kalbama jau seniai, pasiruošimo video medžiaga bei atlikėjo pareiškimas socialinėse medijos dėl dalyvavimo šiame turnyre sulaukė didžiulio susidomėjimo ir palaikymo. Vytautas jau seniai morališkai ruošėsi išeiti į didįjį KOK ringą. Ironvyto pasiruošimas yra įsibėgėjęs visų greičiu: atlikėjas semiasi patirties ir kovinių žinių, aplankydamas daugelį sporto klubų.

Visą pasiruošimo ciklą galima pamatyti per „Go3“, laidose „Realus sportas su Ironvytu“. Neseniai paaiškėjo ir Vytauto varžovas. Ekspertų manymu, laukia tikrai sunkus išbandymas, kadangi Ironvytas kovos prieš Andrėjų Varnelo, kuri yra net 2 metrų ūgio, 120 kg svorio. A. Varnelo yra sporto klubo „Titanas“ auklėtinis. Šis sporto klubas – tai vienas is žymiausių kovos menų sporto klubų Lietuvoje. „Mačiau kelias Ironvyto treniruotes per „Go3“, – prisipažino A. Varnelo. – Bandysiu išnaudoti savo ūgio pranašumą, bet nesitikiu jam nusileisti ir artimoje kovoje. Tiesiog žinau, kad esu už jį geresnis, jis daugiau praleidžia laiko su mikrofonu rankose nei salėje, duosiu jam keletą skaudžių pamokų.“ Likus mažiau nei dviem savaitėms iki kovos Ironvytas juokauja, kad laikas dabar bėga ypatingai greitai.

„Sunkios treniruotės priverčia laiką labai greitai bėgti, – nusijuokė kovotojas- reperis. – Keliauju po skirtingų kovos menų klubus ir semiuosi patirties. Galima drąsiai sakyti, kad gyvenu sportu – boksas, ištvermes treniruotės ir krosai“.

Reperis susimąstė, sulaukęs klausimo, į kurias treniruotes keliauja su didžiausiu džiaugsmu. „Žinokite, kai vyksta pasirengimas kovai – tai nė viena treniruotė didelio džiaugsmo nekelia, visos labai sunkios, džiaugma teikia tik gerėjantys sporto rezultatai, – dar kartą nusijuokė sunkiasvoris. – Kai esi nuvarytas nuo kojų – tiesiog vaikštai visas perbalęs ir galvoji tik apie poilsį po būsimos pergalingos kovos.“