TPK panaikino dalinį Rusijos ir Baltarusijos sportininkų diskvalifikavimą iš paralimpiados

Nuo 2022-ųjų vasario, kai Maskva pasiuntė savo karius į Ukrainą, Rusijai ir jos sąjungininkei Baltarusijai uždrausta dalyvauti tarptautinėse sporto varžybose. Jų vėliavas ir himnus taip pat draudžiama naudoti daugelyje pasaulio renginių.
Šis TPK Generalinėje Asamblėjoje Seule priimtas sprendimas atveria kelią rusų ir baltarusių sportininkams kitąmet vykstančiose Milano-Kortinos žiemos olimpinių žaidynių varžybose varžytis po savo nacionalinėmis vėliavomis.
Tačiau šešių programoje numatytų sporto šakų varžybų reglamentavimą vykdo tarptautinės federacijos, kurios iki šiol taikė draudimus Rusijos ir Baltarusijos sportininkams.
„Šis sprendimas reiškia, kad Baltarusijos NPC (Nacionalinis paralimpinis komitetas) ir Rusijos NPC dabar atgauna visas TPK narių teises ir privilegijas“, – sakoma TPK išplatintame pranešime.
TPK pranešime priduriama: „TPK bendradarbiaus su dviem susijusiais nariais, kad kuo greičiau būtų sudarytos praktinės sąlygos šio sprendimo įgyvendinimui.“
Šeštadienį Rusijos paralimpinis komitetas pasveikino šį TPK sprendimą, pavadindamas jį teisingu ir nurodydamas, kad tai yra pavyzdys, „kaip sportininkų teisės turėtų būti ginamos nediskriminuojant dėl nacionalinių ar politinių aplinkybių“.
Skelbiama, kad norėdami dalyvauti žiemos paralimpiadoje sportininkai privalo turėti galiojančią 2025/26 metų sezono licenciją iš savo tarptautinės federacijos tokiose paralimpinėse sporto šakose kaip slidinėjimas kalnuose ir lygumose, snieglenčių sportas, biatlonas, ledo ritulys ir vežimėlių akmeslydis.
Tiek Rusija, tiek Baltarusija šiuo metu šiose sporto šakose yra suspenduotos.
2023-iaisiais TPK Generalinė Asamblėja priėmė sprendimą, leidusį rusų ir baltarusių sportininkams varžytis 2024-ųjų Paryžiaus vasaros paralimpinėse žaidynėse po neutralia vėliava ir laikantis griežtų neutralumo sąlygų.
2022-aisiais TPK pašalino Rusijos ir Baltarusijos paralimpinius komitetus iš Pekino žiemos žaidynių.
Praėjusią savaitę Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) paskelbė, kad Rusijos ir Baltarusijos sportininkams bus leista varžytis 2026 metų žiemos olimpinėse žaidynėse po neutralia vėliava ir tik tada, jei jie atitiks griežtas sąlygas.
Naujausi komentarai