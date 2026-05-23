Tinklininkės Paulikienė ir Raupelytė nestabdo: pusfinalis pasiektas ir Filipinuose

Tai jau trečias šios poros pasiektas BPT „Challenge“ turnyrų pusfinalis. Turnyruose Meksikoje ir Kinijoje jos iškovojo sidabro medalius.
Grupės etape Filipinuose abu mačus laimėjusios M. Paulikienė ir A. Raupelytė aštuntfinalyje 2:0 (21:12, 21:15) nugalėjo kanadietes Molly McBain ir Ruby Sorrą.
Ketvirtfinalyje Lietuvos paplūdimio tinklininkės dar įspūdingesniu stiliumi 2:0 (21:7, 21:17) įveikė ukrainietes Tetianą Lazarenko ir Sofiją Kurnikovą.
Pusfinalyje M. Paulikienė ir A. Raupelytė susitiks su olandėmis Emi van Driel ir Mila Konink.
Kita Lietuvos pora Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė turnyrą baigė septynioliktoje pozicijoje. Jos pirmajame atkrintamųjų varžybų rate 1:2 (17:21, 21:16, 9:15) nusileido prancūzėms Lezania Placette ir Alexiai Richard.
Analogiškai vyrų turnyre pasirodė Arnas Rumševičius ir Karolis Palubinskas. Jie kovoje dėl vietos aštuntfinalyje 0:2 (14:21, 17:21) nusileido latviams Ardžiui Bedritis ir Arturui Rinkevičs.
Šiems Lietuvos duetams už septynioliktas vietas atiteko po 340 pasaulio reitingo taškų ir 2 250 JAV dolerių.
Bendrą turnyro Filipinuose prizų fondą sudaro 250 tūkst. JAV dolerių.
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