Tarsi geriausiais laikais: T. Kaukėnas užėmė aukščiausią lietuvių vietą pasaulio čempionate

Dvi klaidos paskutinio šaudymo metu mūsiškį išstūmė iš viršutinių lentelės pozicijų, tačiau leido iškovoti solidžią 34 vietą.

Tai – aukščiausia individualiai užimta vieta tarp Lietuvos rinktinės narių šiame čempionate bei T.Kaukėno sezono rekordas. Aukščiau biatlonininkas planetos pirmenybėse nebuvo pakilęs nuo 2017-ųjų (31 vieta sprinte), o asmeninėse lenktynėse geriau pasirodė tik 2013-ųjų pasaulio čempionate – tada jis buvo 23-ias.

Pirmas tris šaudyklas Oberhofe T.Kaukėnas paliko užvertęs visus taikinius. Jei sėkmė lietuvį būtų lydėjusi ir paskutiniame šaudymo ruože, jam būtų atitekusi 13 vieta.

„Kaip be didelio pasiruošimo, labai neblogai. Žinoma, labai gaila dėl paskutinio šaudymo. Jau daugybę kartų buvau tokioje situacijoje, kai trys šaudymai būdavo be klaidų, o paskutiniame padarydavau tas klaidas. Niekaip negaliu nugalėti savęs ir paskutinį šaudymą sušaudyti taikliai. Bandysiu treniruotis, bandysiu įveikti save ir, tikiuosi, kad kažkada man pavyks. Tikiu, kad dar turėsiu gerų rezultatų būtent šioje rungtyje“, – komentavo T.Kaukėnas.

Šeštadienį vykęs sprintas dešimtame pasaulio čempionate dalyvaujančiam rinktinės veteranui nebuvo sėkmingas – ten jis užėmė 70 vietą bei teisės dalyvauti persekiojimo rungtyje neiškovojo. Kalnų T.Kaukėnas nenuvertė ir Europos čempionate, kuriame aukščiausia jo užimta vieta buvo 57-oji, tad konkrečių tikslų Oberhofe biatlonininkas teigia neturėjęs.

„Vienintelis planas buvo pailsėti po Europos čempionato, kur buvau tikrai labai pavargęs. Žinojau, kad per savaitę galiu pailsėti, specialiai dėl to savaitei važiavau namo – pabūti su šeima. Nors sąlygos ir nebuvo geriausios, pailsėjau emociškai, psichologiškai, o tai leido turėti tris gerus šaudymus šiandien. Apie vietas negalvojau, galvojau, kaip tolygiai paskirstyti jėgas per visą čempionatą ir šiandienos varžybose“, – dėstė T.Kaukėnas.

Apskritai 2022-2023 metų sezonas trejų olimpinių žaidynių dalyviui klostosi gana neblogai. Po Naujųjų biatlonininkas sumažino klaidų skaičių šaudydamas bei solidžiai pasirodė pasaulio taurės etapuose Pokliukoje ir Rūpoldinge. Iki šiandienos starto T.Kaukėnui į geriausiųjų 40-uką nebuvo pavykę patekti pastaruosius trejus metus.

„Laikas eina labai greitai ir kuo toliau, tuo greičiau jis eina. Pekino olimpinės žaidynės jau už nugaros, jau praėjo metai. Atrodo labai daug laiko iki kitų olimpinių žaidynių, bet laikas labai greitai praskries. Neplanuoju, bet, žinoma, norėčiau dar parodyti gerų rezultatų, nesinorėtų baigti karjeros su tokiais prastais rezultatais. Dar bandysiu parodyti, kad galiu ir tik po gerų rezultatų išeisiu iš sporto“, – į klausimą apie dalyvavimą 2026 metų Milano žaidynėse atsakė T.Kaukėnas.

Pasaulio čempionato 20 km asmeninėse lenktynėse dalyvavo dar du Lietuvos atstovai: Vytautas Strolia užėmė 44 vietą (1+0+1+1), o Maksimas Fominas – 98-ąją (4+3+3+1). Beje, nepaisant ypač prasto šaudymo, pastarajam tai buvo geriausios karjeros varžybos pagal greitį trasoje – 59-ą laiką užfiksavęs 22-ejų visaginietis komandos draugams pralaimėjo mažiau nei 30 sekundžių.

Ketvirtas Lietuvos rinktinės narys Karolis Dombrovskis varžybas praleido dėl ligos.

Ketvirtą čempionato aukso medalį iškovojo norvegas Johannesas Thingnesas Boe (0+1+1+0), net 1 min. 10,7 sek. pranokęs tautietį Sturlą Holmą Laegreidą (0+0+0+1). Bronza atiteko švedui Sebastianui Samuelssonui (0+0+1+0), kurį nuo sidabro skyrė vos 0,4 sek.

T.Kaukėnas pralaimėjo 6 min. 3,1 sek., V.Strolia – 7 min. 2,8 sek., o M.Fominas – 15 min. 18 sek. Varžybose dalyvavo 104 biatlonininkai.

Individualų pasirodymą Lietuvos vyrų biatlono komandos nariai šiame čempionate baigė. Trečiadienį 15 km asmeninėse lenktynėse varžysis Gabrielė Leščinskaitė bei Natalija Kočergina, ketvirtadienį Lietuvos ekipa dalyvaus vienetų mišrios estafetės lenktynėse, o čempionatą baigs šeštadienį 4x7,5 km vyrų estafetės rungtimi.