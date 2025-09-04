Sostinėje aukojamos Šv. Mišios už Mindaugą Kierą

Šv. Mišios Dievo Gailestingumo šventovėje prasidėjo 9 val. Atsisveikinti su velioniu atvyko gausus būrys žmonių.
Šiandien, 14 val., numatytas išlydėjimas į amžinybę.
Po atsisveikinimo artimieji kviečia uždegti žvakę prie M. Kiero antrųjų namų – ledo arenos.
„Vietoje gėlių atsineškite po vieną žvakę. Tegul šviesos jūra liudija, koks ryškus žmogus buvo Mindaugas ir kiek daug jis reiškė mums visiems“, – tokiu prašymu kiek anksčiau dalijosi velionio šeima.
Primename, kad trečiadienio vakarą laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“ rinkosi artimieji bei bičiuliai. Čia, greta karsto, buvo galima išvysti ir tai, kas primena velionio gyvenimo aistrą, – ledo ritulio atributiką.
Atsisveikinimas su ledo ritulio legenda Mindaugu Kieru
Nelaimingas atsitikimas
Panašu, kad vyras savaitgalį žuvo per nelaimingą atsitikimą.
„Jis nuo lieptelio šoko į vandenį ir jau per atpažinimą buvo matyti pramušta galva ir kaklas“, – LRT.lt sakė M. Kiero draugas ir bendražygis Šarūnas Kuliešius.
Anot delfi.lt, Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas sekmadienį pranešė, kad apie 16.05 val., Anykščių rajone, Kavarsko seniūnijoje, iš Šventosios upės, narai gelbėtojai ištraukė 1980 m. gimusio vyro kūną.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Naujausi komentarai