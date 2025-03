Siūloma teismų sprendimų nevykdančių sporto organizacijų nefinansuoti biudžeto lėšomis

Tai numatančias Sporto įstatymo pataisas įregistravo Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkė Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė ir kiti šios komisijos nariai.

Jei Seimas pritartų, valstybės biudžeto lėšų negautų aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo programos ir projektai, jeigu finansavimo siekiančiam juridiniams asmeniui įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra skirta bauda už teismo sprendimo nevykdymą. Parlamentarai siūlo, kad įstatyme atsirastų šis naujas pagrindas neskirti valstybės finansavimo aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo projektams.

Pasak 11 įstatymo pataisas inicijavusių parlamentarų, praktikoje pasitaiko atvejų, kuomet skirtos valstybės biudžeto lėšos gali būti panaudotos ne pagal paskirtį, o valstybės remiamos sporto srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos ne visada laikosi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų bei gerojo valdymo principų.

„Pavyzdžiui, sporto organizacijai nevykdant teismo sprendimo panaikinti, sustabdyti ar atlikti tam tikrus veiksmus, už teismo sprendimo nevykdymą gali būti paskirta bauda. Maksimali bauda už teismo sprendimo nevykdymą yra 300 eurų už kiekvieną nevykdymo dieną (per metus susidarytų virš 100 tūkst. eurų), o jos išieškojimas gali būti nukreiptas į programai ar projektui įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas. Be to, valstybė neturėtų remti tokių sporto organizacijų, kurios nepaiso įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų ir nevykdo teismų sprendimų“, – dokumento aiškinamajame rašte sako Sporto įstatymo pataisų autoriai.

Pasak jų, naujas reguliavimas padėtų išvengti praktikoje kylančių atvejų, kuomet teismo sprendimų nevykdančioms ir už tai baudas gaunančioms sporto organizacijoms skiriamas valstybės finansavimas.

Siūloma, kad naujos Sporto įstatymo nuostatos, kurias Seimui planuojama pateikti kitą savaitę, įsigaliotų jau šių metų liepos 1 d.