Rankininkai išsidalijo titulus ir prizus

Istorinė „Kovos“ sėkmė
Moterų ir vyrų rankinio lygų pabaigtuvės vainikavo naują istorijos metraščio puslapį atvertusį 2025–2026 m. sezoną.
Čempionių taurė įteikta Panevėžio „Kovos“ rankininkėms. Vos trečius metus gyvuojanti komanda aukso medalius iškovojo pirmą kartą.
Panevėžietės finale iki trijų pergalių 3:0 nukarūnavo trejų pastarųjų metų Lietuvos čempionę Kauno rajono „Cascadą-Garliavą SM“. Bronzos medalius iškovojo Vilniaus „Eglės“ rankininkės.
„Kovos“ lyderė S. Kolosovė pelnė net tris individualius apdovanojimus: naudingiausios (MVP) ir rezultatyviausios žaidėjos (pelnė 186 įvarčius) bei geriausios įžaidėjos.
Antra tarp snaiperių – Karolina Sparnauskaitė iš Kauno „Žalgirio“ (154 įvarčiai), trečioje vietoje – Silvija Mackonytė iš „Eglės“ (142 įvarčiai).
Į simbolinę sezono rinktinę išrinktos net keturios čempionių ekipos žaidėjos: Amanda Vareikienė, S. Kolosovė, Inesa Verbovik ir Laura Salamanavičė. Lygos geriausiųjų komandoje – S. Mackonytė ir Rita Rakauskienė (abi – „Eglė“), Mantė Žvilauskaitė (Klaipėdos „Dragūnas“) ir Grėta Burkaitė („Žalgiris“).
Geriausiu treneriu pripažintas „Kovos“ strategas T. Salamanavičius.
Aštuoniolikmetis pelnė 173 įvarčius
Šalies čempiono titulą apgynė Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai. Uostamiesčio klubas triumfavo jau vienuoliktą kartą ir vejasi Kauno „Granitą“, kuris aukso medalius yra laimėjęs iš viso septyniolika sykių.
„Dragūnas“ finale iki trijų pergalių 3:0 pranoko Vilniaus „Šviesą“. Bronzą po penkerių metų pertraukos iškovojo Alytaus „Varsos-Stronglaso“ komanda.
MVP prizas įteiktas „Dragūno“ lyderiui D. Virbauskui. Rinkimuose, kuriuose balsavo klubų atstovai, klaipėdietis aplenkė Matą Aukštikalnį iš „Šviesos“ ir Modestą Štarolį iš Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ ekipos.
Simbolinėje sezono rinktinėje – Giedrius Morkūnas ir Mykolas Lapiniauskas (abu – „Šviesa“), Paulius Čėsna, D. Virbauskas ir Karolis Stropus (visi – „Dragūnas“), Nedas Buronko („Varsa-Stronglasas“), Martynas Lapinskas ir M. Štarolis.
„Kovos“ lyderė S. Kolosovė pelnė net tris individualius apdovanojimus.
Rezultatyviausiai žaidė „Granito-Kario“ lyderis Simas Butkus – tik antrą sezoną lygoje rungtyniaujantis aštuoniolikmetis pelnė 173 įvarčius. Antroje vietoje – 169 įvarčius įmetęs N. Buronko, trečioje – M. Štarolis, varžovų vartininkus nuginklavęs 139 kartus.
Geriausiu treneriu išrinktas „Granito-Kario“ strategas Vaidotas Grosas. Jo treniruojama jauniausia lygos komanda reguliarųjį sezoną užbaigė užėmusi ketvirtą vietą, o ketvirtfinalį tik po dramatiškos kovos 1:2 pralaimėjo vyriausiai čempionato ekipai – „Vilniui“.
Legionierių trofėjai
Buvę Lietuvos klubų žaidėjai savo karjeros trofėjų kolekcijas papildė užsienyje.
Nyderlandų čempionato sidabrą pelnė komandai „Aalsmeer“ atstovavę Vaidas Trainavičius ir Domantas Jonušauskas (abu yra žaidę sostinės „Šviesos“ ekipoje).
Trečią kartą Austrijos čempionu tapo Romas Kirveliavičius (praeityje vilkėjo „Vilniaus“ marškinėlius).
Žanas Gabrielius Virbauskas iš „Buzau“ klubo – Rumunijos vicečempionas (anksčiau šis rankininkas buvo „Dragūno“ sudėtyje).
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