Penktadienį Tokijo žaidynėse – septynių lietuvių startai

Šiuolaikinė penkiakovė. Nuo 8.30 val. Lietuvos laiku – 200 m plaukimo laisvuoju stiliumi rungtis, nuo 9.45 val. – papildomas fechtavimo etapas, nuo 11.15 val. – konkūrinis jojimas, o nuo 13.30 val. – lemiama bėgimo ir šaudymo rungtis.

Tokiu ritmu rytoj Tokijo stadione vyks moterų šiuolaikinės penkiakovės varžybos, kuriose kuo aukščiau pakilti galutinėje įskaitoje sieks ir Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė bei Gintarė Venčkauskaitė.

Nors pirmoji rungtis nesiklostė taip, kaip planavo lietuvės, jos nenuleidžia rankų. Mūsų šalies penkiakovininkėmis tiki ir dvejų olimpinių žaidynių medalininkas, treneris ir Tarptautinės šiuolaikinės penkiakovės sąjungos (UIPM) Vykdomojo komiteto narys Andrejus Zadneprovskis.

Šiandien netoli Tokijo stadiono esančioje „Musashino Forest Sports Plaza“ daugiafunkcėje arenoje vykusiose fechtavimo varžybose 2012 m. Londono olimpinė čempionė L. Asadauskaitė-Zadneprovskienė laimėjo 15 kovų, patyrė 20 pralaimėjimų ir su 190 taškų žengia 25-ta. Varžybas nuo pergalės prieš komandos draugę laimėjusi G. Venčkauskaitė yra 34-ta – 12 pergalių, 23 pralaimėjimai, 172 taškai. Lydere tapo vokietė Aannika Schleu, turinti 274 taškus (29 pergalės ir 6 pralaimėjimai).

„Laurai pritrūko kokių 4-5 tikslių dūrių. Sakyčiau, taškų surinkta mažokai. Bet tai olimpinės žaidynės, dar viskas prieš akis. Vokietė fechtavime parodė įspūdingą rezultatą. Tiek taškų ji nėra rinkusi net nacionaliniame čempionate. Vokietė – gera bėgikė, gerai šaudo, tad jei jojime daug klaidų nepridarys, ją bus sunku pavyti. Bet į kitas dvi vietas ant garbės pakylos pretenduoja penkios-šešios sportininkės. Ir jei Laurai normaliai susiklostys jojimo rungtis, ji tikrai pakovos. Taip pat ir Gintarė. Abi labai geros bėgikės ir abi gali būti pirmame dešimtuke“, – prognozavo 2004 m. Atėnų žaidynių vicečempionas ir 2008 m. Pekino bronzos laimėtojas A. Zadneprovskis, Tokijuje akredituotas kaip UIPM Vykdomojo komiteto narys, todėl žmonos kovas stebintis iš tribūnų.

A. Zadneprovskis yra ir Lauros treneris, tad šiandien įsibėgėjant varžyboms, jis buvo priėjęs prie L.Asadauskaitę-Zadneprovskienę drauge treniruojančio Jevgenijaus Kliosovo, atsakingo už fechtavimo rungtį. „Sakiau, kad reikia kažką keisti, nes Laurai nesiseka vykdyti plano. Jevgenijus sakė – bandom“, – prisiminė žinomas penkiakovininkas.

Jį sužavėjo Tokijo stadionas, kuriame rytoj vyks visos likusios rungtys. Jo aikštėje įrengta konkūrinio jojimo trasa, aplinkui vingiuoja bėgimo ir šaudymo rungties distancija, šalia aikštės įrengta pakyla papildomam fechtavimo etapui ir 25 m ilgio baseinas.

„Stadionas atrodo įspūdingai, ypač su įrengtu baseinu. Į jį buvo nutiestas pusantro kilometro ilgio vamzdynas vandeniui“, – teigė A. Zadneprovskis.

Anksčiau penkiakovininkai olimpinės žaidynėse kovodavo 50 m ilgio baseine, o šįsyk varžysis 25 m ilgio. Kalbėdamas apie šią naujovę A.Zadneprovskis sakė: „Laurai geriau 50 m ilgio baseinas. O va Justinui Kinderiui – 25 m. Gintarei ir ten, ir ten gerai. Man būdavo 50 m geriau. Viskas labai priklauso nuo to, kaip darai posūkį, nes trumpesniame baseine jų daugiau, čia šiek tiek kitoks ritmas.“

J. Kinderis, fechtavimo rungtyje pakilęs net į ketvirtąją vietą, varžybas baigs šeštadienį.

Prieš žaidynes A. Zadneprovskis LTOK žurnalui „Olimpinė panorama“ trumpai papasakojo apie kiekvieną penkiakovės rungtį: „Olimpinėse žaidynėse dalyvauja po 36 moteris ir vyrus. Pirmą dieną visi dalyviai fechtuojasi špagomis, susitinka kiekvienas su kiekvienu, taigi iš viso turi po 35 kovas. Už pergalę skiriami 6 taškai. Ryte fechtuojasi moterys, po pietų vyrai.

Kitą dieną pirmoji rungtis – 200 m plaukimas laisvuoju stiliumi. Po plaukimo ant netoliese baseino įrengtos pakylos vyks fechtavimo papildomos varžybos. Jų tvarka tokia: pirmieji susitinka paskutines dvi vietas užimantys sportininkai. Nugalėtojas eina toliau, susirungia su kitu mažiausiai taškų pelniusiu sportininku ir t. t. Už pergalę skiriamas tik vienas taškas.

Sunkiausiai nuspėjama šiuolaikinės penkiakovės rungtis – jojimas. Čia sėkmė priklauso ne tik nuo sportininko meistriškumo, bet ir nuo jam tenkančio žirgo. Jojimo varžyboms reikia 18 žirgų, nes su vienu joja dvi moterys ir du vyrai. Bet organizatoriai visada atsargoje turi dar bent 6–7 žirgus, nes ir gyvūnai gali gauti traumą, sunegaluoti.

Dieną prieš varžybas išrikiuojami visi žirgai. Pirmasis jojimo partnerį burtais pasirenka lyderis. Artimiau su žirgu gali susipažinti tik per apšilimą, likus vos 20 minučių iki starto. Žirgas pavedžiojamas, pasižiūrima, ar jis nešlubuoja. Pasibandai, padarai penkis šuolius – ir į aikštę.

Maršrutą sudaro 12 kliūčių, bet reikia atlikti 15 šuolių. Mažiausiai penkios kliūtys vyrams turi būti 120 cm aukščio. Kitos gali būti ir žemesnės (115–110 cm). Kiekvienas sportininkas prieš jojimą turi po 300 taškų. Tiek jų gali iškovoti, jei nenumes nė vienos kliūties ir neviršys laiko limito. Po 7 taškus atimama už kiekvieną numestą kliūtį, minus 10 – už sustojimą, po 1 tašką – už kiekvieną viršytą jojimui skirto laiko sekundę. Kai užsispyręs žirgas visai nešoka per kliūtį arba numeta raitelį, gali visai be taškų likti. Tada jau baigiasi ir kova daugiakovėje.

Prieš kombinuotą bėgimo ir šaudymo rungtį visi taškai paverčiami sekundėmis. Pirmas startuoja varžybų lyderis, o kiti – tokiu intervalu, kiek sekundžių yra nuo jo atsilikę. Sportininkams reikia įveikti 4 ratus po 800 m ir 4 kartus šaudykloje lazeriniu pistoletu kuo greičiau „užgesinti“ po penkias lemputes. Tiesa, ir nepataikęs į visus taikinius po 50 sek. gali bėgti toliau.“

Lengvoji atletika. Tuo metu, kai Lietuvoje dar bus rugpjūčio 5 d. vėlus vakaras – 23.30 val. – apie 800 km nuo Tokijo esančiame Sapore ilgiausią olimpinių žaidynių lengvosios atletikos rungtį pradės Arturas Mastianica. Jis su dar 58 atletais varžysis 50 km sportinio ėjimo trasoje.

„Arturas už savo komandos draugus yra gerokai jaunesnis. Jis kasmet tobulėja, tikslingai dirba. 2016-aisiais sportininkas debiutavo Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse, tačiau 50 km distancijoje pabradietį iš trasos praktiškai išnešė – sukandęs dantis jis dar bandė nueiti visą distanciją, kol visiškai prarado sąmonę. Jis – kovotojas, moka kentėti. Tikiu, kad su treneriu Viktoru Meškausku jiems viskas pavyks, ką yra susiplanavę. Jam nenoriu prikabinti vietos – visų olimpiečių didelė svajonė patekti į šešioliktuką“, – prieš žaidynes sakė Lietuvos lengvosios atletikos federacijos viceprezidentė ir generalinė sekretorė, šalies lengvaatlečių olimpinės komandos vadovė Tokijuje Nijolė Medvedeva.

10.30 val. Lietuvos laiku į 20 km distancija, kurioje šiandien 33-iąją vietą užėmė Marius Žiūkas, iškeliaus Brigita Virbalytė-Dimšienė. Iš viso startuos 58 ėjikės.

„Mariui tai jau ketvirtosios olimpinės žaidynės, o Brigitai – trečiosios. Jie – patyrę sportininkai, vieni mūsų rinktinės senbuvių. Per 2019 m. pasaulio čempionatą Dohoje Marius užėmė aukščiausią vietą iš mūsų lengvaatlečių – vienuoliktą. Būtų optimistinės svajonės, jeigu jam ir Brigitai per olimpines žaidynes pavyktų prasibrauti į šešioliktuką. Brigita per pasirengimo laikotarpį patyrė daug rimtų traumų. Pasirengimą sujaukė ir tai, kad dėl pandemijos ji porą metų nesimatė su savo treneriu iš Australijos, pas kurį treniravosi pastaruoju metu, ir nevyko į treniruočių stovyklą Australijoje”, – prieš kelionę į Tokiją sakė N. Medvedeva.

Anot N. Medvedevos, po 2019 m. pasaulio čempionato Dohoje buvo akcentuojama, kad ištvermės sportininkams varžytis karštu ir drėgnu oru yra ypač pavojinga sveikatai, todėl Tarptautinė lengvosios atletikos federacija priėmė sprendimą, jog maratono bėgikai ir ėjikai dėl olimpinių medalių kovoja ne Tokijuje, o Sapore.

Trečia rytoj startuosianti Lietuvos lengvaatletė rungsis Tokijo olimpiniame stadione – čia nuo 14.50 val. Lietuvos laiku vyks ieties metimo varžybų finalas. Jame su 11 varžovių kovos olimpinių žaidynių debiutantė Liveta Jasiūnaitė.

Į finalą aštuntu rezultatu (61 m 96 cm) patekusi lietuvė po atrankos varžybų atskleidė, kad pagrindinis tikslas buvo patekti į dvyliktuką. Bet atsipalaiduoti ji neketina: „Apetitas auga bevalgant, tad pasiekus vieną tikslą laukia kiti.“

Dviračių sportas. Paskutinę savo rungtį šiose žaidynėse rytoj Idzu treke, esančiame apie 130 km nuo Tokijo, pradės Simona Krupeckaitė ir Miglė Marozaitė.

Asmeninio sprinto kvalifikacijoje dalyvaus 30 dviratininkių, į kitą etapą pateks 24. Kvalifikacijoje sportininkės iš eigos bando kuo greičiau įveikti 200 m distanciją.

Nuo 10.16 val. Lietuvos laiku į dvylika porų suskirstytos sportininkės jau kovos tarpusavio akistatose. Jų laimėtojos pateks į aštuntfinalį, o pralaimėjusios dar turės progą išbandyti jėgas 10.58 val. startuosiančiose paguodos lenktynėse.

12.06 val. Idzu treke prasidės aštuntfinalio važiavimai, o 12.53 val. – dar vienos paguodos varžybos šio etapo dvikovose įveiktoms dviratininkėms.

Ketvirtfinalio, pusfinalio ir finalo kovos vyks šeštadienį.

Tai bus jau trečioji rungtis, kurioje dalyvaus S.Krupeckaitė ir M.Marozaitė. Jos komandų sprinte iškovojo penktąją vietą, o keirine nepateko į ketvirtfinalį.